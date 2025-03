Uomini e Donne, Vittoria Deganello si sposa? L'ex corteggiatrice replica ai rumors

News VIP

Vittoria Deganello, ex protagonista di Uomini e Donne, sta per sposarsi? Ecco cosa ha rivelato l'ex corteggiatrice.

Vittoria Deganello è una delle ex corteggiatrici di Uomini e Donne più amate dal pubblico del dating show di Canale 5, che si è affezionato in modo particolare alla giovane influencer quando ha annunciato la sua gravidanza e la conseguente rottura con il padre della bambina che portava in grembo. Ora, tuttavia, sembra che Vittoria abbia trovato un nuovo amore pronto a fare sul serio e sposarla, ma sarà davvero così?

Uomini e Donne, Vittoria Deganello mamma e influencer amatissima

Nel 2017, Vittoria Deganello si è fatta conoscere dal pubblico di Uomini e Donne corteggiando l’allora tronista Mattia Marciano. A sorpresa, il tronista scelse proprio lei ma la relazione non è durata moltissimo, nonostante i due fossero inizialmente molto presi dalla conoscenza. Vittoria è rimasta comunque nel cuore del pubblico del dating show di Canale 5 e ha iniziato, come tante sue colleghe, a lavorare sui social come influencer riscuotendo un discreto successo. Con 664mila followers su Instagram, Vittoria si è ritagliata un discreto seguito, specializzandosi nel racconto social della sua vita sportiva e in consigli culinari per bilanciare una dieta sana e gustosa ai bisogni del copro, ottenendo così un corpo tonico e perfetto.

A far accrescere improvvisamente la popolarità della Deganello, tuttavia, ha contributo anche la gravidanza dell’ex corteggiatrice, rimasta incinta durante la relazione con il calciatore Alessandro Murgia, che ha tuttavia chiuso i ponti con lei già durante il periodo della gestazione. Vittoria è una mamma dolcissima con la sua Ginevra, che ad oggi ha quasi due anni e la segue nella maggior parte delle sue avventure, ma anche un esempio di mamma single che ha combattuto per quello che voleva, ovvero una vita felice con sua figlia. Negli ultimi giorni, Vittoria è tornata al centro del gossip a causa di quella che si pensava fosse una romantica proposta di nozze in piena regola, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Vittoria Deganello si sposa?

Negli ultimi giorni, Vittoria Deganello è tornata al centro del gossip e ha dovuto spiegare cosa è successo ai suoi fan su Instagram, chiarendo quello che si è rivelato essere un grande malinteso. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato una foto mentre era ad un pranzo fuori porta con un biglietto che recitava: “Riservato alla mia futura moglie e alla sua bellissima figlia”. Immediatamente tutti hanno pensato che Vittoria avesse ricevuto una vera e propria proposta di matrimonio, ma in realtà così non è stato e spiegarlo è stata proprio lei su Instagram.

Deganello ha spiegato che il biglietto era frutto delle dedica di un suo amico e che non c’è nessun matrimonio in vista, anzi ha voluto rimarcare che se così fosse metterebbe lei al corrente tutti per prima e che al momento potrebbe sposare solo la sua adorata bambina Ginevra. Insomma, nessun nuovo amore nella vita di Vittoria, che per ora si concentra sul lavoro e sulla figlioletta, adorata dal popolo del web. Chi, invece, si sposa è un’ex coppia del trono over protagonista di una romantica proposta di matrimonio nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne, e in dolce attesa del loro primo figlio insieme.

