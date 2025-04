Uomini e Donne, Vincenzo La Scala replica ad Agnese De Pasquale: ''Non sta cercando un uomo''

News VIP

Dopo aver ricevuto un bel due di picche da Agnese De Pasquale nello studio di Uomini e Donne, Vincenzo La Scala lancia una pesante frecciatina alla dama del trono over.

Dopo aver lasciato Uomini e Donne con Ilaria Volta, Vincenzo La Scala è tonato con l’idea di corteggiare Agnese De Pasquale, ma la dama si è lasciata convincere da segnalazioni e da una conversazione telefonica con la sua ex, e lo ha eliminato senza dargli occasione di farsi conoscere. Mentre Ilaria svela cosa si sono dette al telefono, Vincenzo di sfoga e lancia pesanti accuse ad Agnese, ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Agnese manda via Vincenzo

Pochi mesi fa, Vincenzo La Scala è finito al centro delle polemiche nello studio di Uomini e Donne e alla fine si è lasciato convincere ad una scelta in fretta e furia con Ilaria Volta, con la quale aveva iniziato una frequentazione piuttosto seria. Dopo poco, tuttavia, la coppia si è lasciata non senza discussioni e accuse social. Così, single, Vincenzo è tornato nello studio del dating show di Canale 5 per conoscere meglio Agnese De Pasquale, discussa dama del trono over finita al centro dell’attenzione in particolare per il corteggiamento di Giuseppe, che ha categoricamente rifiutato nonostante l’insistenza del cavaliere.

Agnese ha inizialmente accettato il corteggiamento di Vincenzo, rivelando anche di essere stata contattata dal cavaliere sui social poco prima, ma la settimana successiva ha deciso di chiudere la frequentazione dopo aver contattato telefonicamente Ilaria e aver ricevuto diverse segnalazioni sul conto di Vincenzo. Mentre Ilaria svela un retroscena sulla conoscenza tra i due, Vincenzo si sfoga e lancia pesanti accuse ad Agnese, che secondo lui non vuole realmente conoscere un uomo e che si dimostra una donna forte e decisa, mentre segretamente non lo è. Ecco cosa ha detto l’uomo durante una diretta Instagram con Fralof.

Uomini e Donne, Vincenzo punge Agnese e la smaschera: VIDEO

Vincenzo contro Agnese: Uomini e Donne, Vincenzo svela la verità sulla dama del trono over.

Uomini e Donne, Vincenzo contro Agnese: cosa ha detto

Dopo aver ricevuto un clamoroso due di picche da parte di Agnese De Pasquale, che ha confessato di non potersi rifare di lui dal momento che la sua versione dei fatti non coincide con le segnalazioni ricevute da più persone, e neppure con quella fornita dall’ex fidanzata Ilaria Volta, Vincenzo La Scala si è sfogato contro la dama dagli occhi azzurri. Il cavaliere racconta di essersi sentito attratto dalla dama perché la reputava una donna forte, di essere uscito con lei a cena. A quell’appuntamento sarebbe seguito un progetto per continuare a vedersi e frequentarsi, con tanto di albergo già prenotato, e per questo si è sentito totalmente spiazzato quando Agnese ha chiuso al centro dello studio di Uomini e Donne.

“Nel momento in cui si è sentita attaccata da Gianni e Tina ha pensato che non sarebbe stata più al centro dell’attenzione e ha cambiato versione. Allo stesso modo se dice che sono una persona fantastica, l’uomo dei sogni, poi non chiudi, ma se il tuo interesse più grande è il centro studio […] Quello che mi ha dato più noia è che Agnese si è presentata come una donna di carattere, quando in realtà non lo è”.

Si è sfogato Vincenzo, secondo il quale la dama ha cambiato idea non per la telefonata con Ilaria e neppure per le segnalazioni, bensì perché ha capito che continuando a uscire con lui sarebbe stata sistematicamente attaccata da Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non hanno di lui una buona opinione. Insomma, deluso, Vincenzo ha poi ammesso che secondo lui Agnese non sarebbe in studio per cercare un uomo, lanciando una pesante accusa alla dama.

