Uomini e Donne verso la chiusura di stagione: ecco quando finisce il programma di Maria De Filippi

Quando finisce la nuova stagione di Uomini e Donne? Ecco la data dell’ultima puntata su Canale 5 prima della pausa estiva.

ìL’estate si avvicina e Mediaset si prepara a salutare i programmi più amati, compreso Uomini e Donne che come sempre si prende una pausa e torna a settembre 2025. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione del dating show di Maria De Filippi?

Uomini e Donne, quando va in onda l’ultima puntata

Con l’approssimarsi dell’estate Mediaset è pronta a cambiare i palinsesti, salutando temporaneamente i suoi programmi più amati. Maria De Filippi è la regina di Canale 5 e lo ha confermato anche in questa stagione con i suoi programmi di successo, compreso Uomini e Donne. Ma quando andrà in onda l’ultima puntata del dating show? I protagonisti del trono over e del trono classico ci saluteranno venerdì 30 maggio 2025, Uomini e Donne si prende una pausa e torna a settembre 2025 sempre alle ore 14.45 su Canale 5.

Prima di chiudere per l’estate, tuttavia, vedremo in studio la scelta di Gianmarco Steri. Il tronista romano è stato il grande protagonista di questa edizione, prima come corteggiatore di Martina De Ioannon, poi alla ricerca dell’amore sul trono più famoso della televisione italiana. Nelle ultime puntate andate in onda, Gianmarco ha fatto un’esterna molto sentita con Francesca Polizzi, che lo ha sorpreso regalandogli i biglietti per il derby Lazio - Roma, essendo lui un grande tifoso di calcio, per poi raccontargli la sua storia personale. Un’esterna molto commovente che non ha lasciato indifferenti le rivali Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara. Mentre l’aspirante giornalista ha deciso di lasciare lo studio perché delusa da Gianmarco e dal suo improvviso cambiamento di rotta nei confronti di Francesca, Cristina è scoppiata in lacrime accusandolo di non provare per lei sentimenti forti, che vadano oltre l’attrazione fisica. Chi sarà la scelta di Gianmarco?

Uomini e Donne pronto a chiudere per l’estate

Prima della lunga pausa estiva, durante la quale gli appassionati di Uomini e Donne sentiranno molto la mancanza dei protagonisti del trono over e del trono classico, Gianmarco Steri dovrà fare la sua scelta. Grazie alle Anticipazioni sappiamo che il tronista romano andrà a riprendere Nadia Di Diodato, che si è eliminata poiché delusa dal suo comportamento poco coerente, e poi si affronterà in un durissimo faccia a faccia con Cristina Ferrara, pronta a seminare il caos nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Novità anche per il trono over dato che ci sono diverse conoscenze durature in ballo, tra Gemma Galgani che è partita in quarta con Arcangelo tra baci e momenti romantici, ma anche Sabrina Zago che si professa molto interessata a Guido, pur continuando a parlare malissimo di Giuseppe che l’ha molto delusa. Lui, invece, è cotto di Rosanna peccato che la dama siciliana non sembra così tanto presa dal loro rapporto e potrebbe rifilargli un bel due di picche.

