Uomini e Donne, Veronica Burchielli si sposa: il video della proposta di matrimonio

News VIP

L'ex tronista di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, è intervenuta sui social per annunciare con un romantico video di essere pronta a fare il grande passo: "Non mi resta che dire Sì".

A poche settimane dal debutto della nuova stagione Uomini e Donne, un'ex tronista è intervenuta sui social per fare un emozionante annuncio. Si tratta di Veronica Burchielli che ha confessato a tutti i suoi fan di aver ricevuto la proposta di matrimonio e di essere quindi pronta a convolare a nozze.

Veronica Burchielli pronta a convolare a nozze: l'annuncio sui social

Uomini e Donne sta per tornare con una nuova e scoppiettante stagione. La prima puntata del fortunato dating show di Maria De Filippi andrà in onda il prossimo lunedì 22 settembre 2025 alle 14.45 su Canale 5 e il pubblico è già curioso di conoscere i protagonisti del trono classico e parterre over che animeranno lo studio.

Nell'attesa, Veronica Burchielli ha sorpreso tutti, annunciando sui social di essere pronta a fare il grande passo. L'ex amata protagonista del trono classico del dating show di Canale 5 ha infatti rivelato ai fan di aver ricevuto la tanto attesa proposta di matrimonio da parte del suo amato Anthony Portuesi.

Veronica e Anthony presto sposi!

Veronica Burchielli si sposa! La ragazza è stata una delle protagoniste più apprezzate di Uomini e Donne anche se il suo percorso in studio non è stato dei più semplici. Arrivata come corteggiatrice per conquistare Alessandro Zarino, Veronica ha poi ricevuto la proposta da Maria De Filippi di diventare tronista ("Fregatene fai la tronista" ndr).

Nonostante i vari rifiuti e incomprensioni, Veronica e Alessandro hanno deciso di darsi una possibilità e continuare la loro relazione lontano dalle telecamere. Tuttavia, cinque mesi dopo, si sono lasciati. Dopo aver passato un periodo difficile nel 2021, in cui ha lottato contro alcuni disturbi alimentari, è tornata sui social e rivelato a tutti l'identità del suo nuovo fidanzato Anthony Portuesi. Ed è proprio il medico chirurgo che recentemente le ha fatto la tanto desiderata proposta di matrimonio:

Leggi anche Gianmarco e Cristina si sono ufficialmente lasciati? La segnalazione

Ho sempre immaginato questo momento da bambina, forse un po’ come tutte le ragazze incerte del futuro lo sognano.. ed ora che per me è arrivato faccio ancora fatica a crederci. Sei entrato nella mia vita quando avevo bisogno più che mai di amore.. ed io forse non lo avevo nemmeno capito ma tu.. si. Con te ho scoperto che un fidanzato può essere anche il tuo migliore amico, che “casa” non è un luogo ma una persona, ed io questo lo so bene quando mi guardi.. Con te ho capito che la parte più bella della mia vita è proprio vivere accanto a te. Non mi resta che dire Sì.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.