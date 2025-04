Uomini e Donne, Valeria Marini verso il trono del dating show di Canale 5? L'ultima indiscrezione

News VIP

Valeria Marini approda a Uomini e Donne come nuova tronista? Ecco come ha risposto la stella showgirl.

Maria De Filippi ha sempre nuove idee per Uomini e Donne e lo ha dimostrato negli ultimi anni, ad esempio con il trono di Tina Cipollari, volto iconico del dating show di Canale 5. Sembra che la presentatrice stia preparando una nuova sorpresa per il suo pubblico, che potrebbe coinvolgere anche Valeria Marini. Ecco tutti i dettagli e le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Maria De Filippi pronta a novità

Sono oltre vent’anni che Uomini e Donne va in onda su Canale 5 eppure questo format non annoia mai, merito soprattutto di Maria De Filippi e della sua redazione che inseriscono sempre novità interessanti per il pubblico. Il trono over insieme a quello classico, sistemazione provvisoria durante la pandemia per permettere la messa in onda in modo meno complesso, è ormai istituzionale e al pubblico piace molto, così come le esterne di Gemma Galgani che dopo dieci anni non ha ancora trovato l’amore, ma solo gavettoni da parte di Tina Cipollari. Negli ultimi anni, poi, Maria ha fatto un azzardo che l’ha ripagata scegliendo Ida Platano come nuova tronista. La dama bresciana è un volto iconico del trono over grazie alla sua tormentata love story con Riccardo Guarnieri, ma anche la partecipazione a Temptation Island e le discussioni in studio.

Certo Ida non ha potuto festeggiare con un vero lieto fine, dato che Mario Cusitore l’ha delusa dopo essere stato protagonista di diverse segnalazioni inequivocabili, spingendola a lasciare senza fare una scelta. Maria, invece, ha festeggiato gli ascolti altissimi legati al percorso di Ida a Uomini e Donne, e ha fatto centro. Poi questo anno, dopo aver silurato ben due tronisti che hanno provato a fregare la redazione mariana, la presentatrice ha voluto proporre il trono a Tina Cipollari, che sta intrattenendo tutti con la conoscenza con il pugliese Cosimo Dadorante, un uomo solare e ricco che la ricopre letteralmente di regali costosi e lusso. Ma quali altre novità avrà pensato De Filippi per il prossimo anno? Spunta il nome di Valeria Marini.

Uomini e Donne, Valeria Marini nuova tronista?

La stagione di Uomini e Donne sta per volgere al termine e scopriremo se Cosimo Dadorante ha fatto colpo su Tina Cipollari non solo per il suo portafoglio, entrando nel cuore dell’opinionista, e se Gianmarco Steri, che ha lasciato lo studio furioso nel corso dell’ultima puntata, capirà quale delle sue tre corteggiatrici lo ha colpito di più e sarà la sua scelta. Nel frattempo, intervistata da Superguidatv, Valeria Marini non ha escluso la possibilità di diventare la nuova tronista a settembre 2025.

“Quando ho fatto dei lavori di successo con Maria mi era stato proposto o accennato. Non lo so sinceramente, poi l’amore arriva quando si apre il cuore. Sicuramente in una situazione in cui si è costretti a guardare o a giudicare gli uomini si può trovare l’amore“.

Valeria ha collaborato in passato con Uomini e Donne, quando ha fatto da party planner per le scelte nel castello di Ivan Gonazalez e Andrea Cerioli, ma è stata anche protagonista di Temptation Island Vip con il fidanzato del momento ovvero Patrick Baldassarri. Insomma, sembra che Queen Mary voglia proporre alla stella showgirl di cercare l’amore nel programma di Canale 5 dato che attualmente è ancora single e in cerca del suo principe azzurro. Noi non vogliamo commentare troppo se non dicendo che sarebbe la mossa più geniale del mondo, perché con Valeria gli ascolti sono assicurati sempre e comunque.

