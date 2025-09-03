TGCom24
Uomini e Donne, una segnalazione su Flavio Ubirti e la corteggiatrice Martina mette in dubbio il trono!

Arriva una segnalazione scottante sul tronista Flavio Ubirti e la corteggiatrice Martina Cardamone. Ecco perché il trono di Uomini e Donne potrebbe essere a rischio.

La nuova stagione di Uomini e Donne non ha ancora debuttato su Canale 5 e piovono già le prime segnalazioni su protagonisti. Questa volta tocca al tronista Flavio Ubirti e la corteggiatrice Martina Cardamone, che potrebbero avere un legame fuori dallo studio del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, dubbi su Flavio Ubirti

Mentre si dovrà attendere ancora qualche settimana per la messa in onda di Uomini e Donne, negli studi Elios si registrano le nuove puntate del dating show di Canale 5 e arrivano le prime Anticipazioni, come quelle sulla lite tra Gemma Galgani e Magda per il cavaliere Mario. La redazione del programma di Maria De Filippi ha svelato l’identità del nuovo tronista ovvero l’ex tentatore di Temptation Island, Flavio Ubirti. Il giovane calciatore ha fatto strage di cuori tra le spettatrici del programma condotto da Filippo Bisciglia e ci sono grandi aspettative sul suo percorso in studio.

Sappiamo che, sin dalle prime puntate, Flavio si mostrerà particolarmente interessato alla corteggiatrice Martina Cardamone. Tra i due, infatti, ci sarà un iniziale feeling molto positivo, tanto che Flavio vorrà portarla per ben due volte di fila in esterna. Se da una parte tutti crediamo nel colpo di fulmine, c’è da sottolineare che a Uomini e Donne è più facile incappare in qualche sorta di inganno che di sentimenti negli ultimi anni, e lo dimostrano gli ultimi tronisti che sono stati eliminati dopo segnalazioni davvero scioccanti. Ora arriva una segnalazione anche sul conto di Ubirti che mette già in crisi il suo percorso come tronista, ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Flavio e Martina si conoscono già?

Il pubblico di Uomini e Donne ormai è più sospettoso di un vecchio investigatore privato in pensione, ma del resto negli ultimi anni abbiamo capito che non ci si può fidare proprio di nessuno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi. A fronte, infatti, di alcuni percorsi puliti alla vera ricerca dell’amore, ci sono stati tantissimi protagonisti del trono classico cacciati per aver provato ad ingannare la redazione e i telespettatori.

In questo caso parliamo del nuovo tronista Flavio Ubirti dato che le fan de programma hanno notato che lui e Martina Cardamone, la corteggiatrice che fin da subito l’ha colpito tanto da continuare a portarla in esterna, condividono una pagina social in particolare quella dell’agenzia di moda Alex Model Agency. Una coincidenza? Entrambi sono in questo mondo quindi potrebbe essere, ma i fan sono sospettosi e da ora controlleranno a vista il percorso di Flavio, cercando qualche cosa di sospetto proprio nei suoi atteggiamenti con Martina.

