Uomini e Donne, una coppia del Trono Over è in attesa del primo bebè insieme!

Una nota coppia del Trono Over di Uomini e Donne è in dolce attesa. Ecco di chi si tratta.

Buone notizie per una delle coppie più amate delle ultime stagioni di Uomini e Donne. Stando a recenti indiscrezioni, infatti, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zuppone sarebbero in attesa del loro primo bebè insieme. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano innamoratissimi

Nello studio di Uomini e Donne, tra una discussione e l’altra, c’è davvero posto per l’amore e tante coppie, nel corso di oltre vent’anni, lo hanno dimostrato lasciando il programma insieme e vivendo splendide storie d’amore. Tra le coppie delle ultime stagioni del trono over che più hanno attirato l’attenzione e l’affetto del pubblico c’è quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zuppone. Il feeling tra loro è stato sin da subito palese, e ha portato i due a lasciare insieme il programma di Maria De Filippi.

A causa di alcune forti discussioni e differenze caratteriali, tuttavia, la coppia si era presa una pausa annunciando sui social la rottura. Poi, grazie alla volontà di ricostruire insieme il rapporto, Asmaa e Cristiano sono tornati insieme e il pubblico è esploso di gioia, avendo compreso che la rottura era solamente momentanea, dovuta a qualche aggiustamento necessario soprattutto in una coppia adulta, che vive un rapporto a distanza e con una famiglia già presente (la dama infatti ha un bellissimo bimbo che ama alla follia). Insomma, dopo qualche alto e basso, tutto procede per il meglio e ora per la coppia del trono over c’è una bellissima novità in arrivo, svelata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Asmaa e Cristiano in dolce attesa!

Bellissime notizie per la coppia formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zuppone, una delle coppie del trono over più amate delle ultime stagioni del dating show di Maria De Filippi. Stando ai recenti gossip, dopo aver ufficializzato il ritorno di fiamma definitivo a seguito di una brutta crisi pochi mesi fa, i due protagonisti del programma di Canale 5 sarebbero in dolce attesa. Asmaa non ha mai nascosto la sua volontà di diventare nuovamente mamma, rispondendo anche ai fan su Instagram spesso e volentieri, e lo stesso per Cristiano che ha sempre espresso il suo grande desiderio di paternità.

La coppia non ha ancora ufficializzato il gossip, forse in attesa di conferme cliniche o semplicemente per vivere al meglio questo momento delicato lontano dal clamore dei social, dove entrambi sono molto seguiti e amati. E mentre questa coppia di Uomini e Donne è sempre più unita, in studio abbiamo assistito all’addio di Diego Tavani dopo la burrascosa fine della frequentazione con Claudia D’Agostino con la quale si è scontrato in puntata dopo tante delusioni raccolte. Diego ha lasciato definitivamente Uomini e Donne dopo questa batosta, mentre Claudia è rimasta nel parterre femminile del trono over e questo ha fatto storcere il naso agli spettatori, che l’hanno accusata di non aver mai tenuto al cavaliere romano come volve invece far credere.

