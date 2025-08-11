TGCom24
Uomini e Donne, torna il sereno tra Marcello Messina e Giada Rizzi

Irene Sangermano

Giada Rizzi e Marcello Messina hanno risolto le problematiche di coppia e torna il sereno per i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne.

Sembra sia tornato il sereno tra Giada Rizzi e Marcello Messina. I due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne si erano presi una pausa fino alla rottura, ma sembra che la riflessione abbia portato i propri frutti e così la coppia è tornata insieme e lo fa sapere su Instagram.

Uomini e Donne, Giada e Marcello ci riprovano

Marcello Messina è uno dei protagonisti più chiacchierarti del parterre del trono over di Uomini e Donne, un po’ per le sue love story naufragate un po’ per le polemiche che ha alzato nello studio del dating show di Maria De Filippi, dimostrando di non aver mai paura di dire la sua. Questo anno Marcello è tornato in studio sperando nel vero amore e ha avuto una sorte di colpo di fulmine per Giada Rizzi, giovane dama veneta che l’ha colpito per la sua sincerità e schiettezza. Giada e Marcello, dopo qualche mese, hanno deciso di lasciare insieme lo studio come nuova coppia ufficiale, con una scelta emozionante che ha fatto commuovere tutti i presenti ma anche gli spettatori.

Dopo l’addio a Uomini e Donne, Marcello e Giada hanno deciso di lanciarsi in una convivenza a Venezia, città della bella dama, e tutto sembrava andare per il meglio in questa vita da famiglia allargata, tra momenti insieme in palestra, gite romantiche e cene a lume di candela. Poi, improvvisamente, sono iniziate le segnalazioni sempre più insistenti sulla crisi di coppia, commentata da entrambi i protagonisti che hanno voluto chiarire una volta per tutte di non voler mantenere il mistero per stratagemmi ma semplicemente perché entrambi stanno valutando il da farsi. Poi la rottura con Marcello che si è eclissato totalmente dai social e Giada che ha ammesso di non voler dare colpe a nessuno, solo aspettare e vedere.

Uomini e Donne, torna il sereno tra Giada e Marcello

Sembra che le coppia di Uomini e Donne di questo anno ci stiano fornendo spunti sull’andamento di coppia dato che quasi tutti vivono crisi profonde a pochi mesi dall’addio al programma. Giada Rizzi e Marcello Messina si sono lasciati ma la dama del trono over ha voluto specificare: occorre del tempo per comprendere a fondo la situazione. E sembra che entrambi abbiano riflettuto sul da farsi dato che, proprio nelle ultime ore, Giada e Marcello hanno confermato ufficialmente di aver fatto pace e di essere tornati a fare coppia.

Rizzi, infatti, ha pubblicato nelle sue Ig Stories la foto di un aperitivo condiviso con Marcello, e poche ore fa una foto del cavaliere torinese che prova ad aggiustare un mobile senza troppo successo. Insomma, qualsiasi sia stato il problema tra loro, sembra che ora la relazione sia tornata stabile e che non rivedremo i due volti di Uomini e Donne a settembre.

