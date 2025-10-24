Uomini e Donne, Tony del trono over sta mentendo? “Ha lasciato la fidanzata per il programma”

News VIP

Arriva una scottante segnalazione su Tony, nuovo volto del trono over di Uomini e Donne. Ecco tutti i dettagli.

Nello studio di Uomini e Donne è approdato Tony e sembra aver già fatto colpo su diverse dame del parterre femminile del trono over. Tuttavia, stando ad una recente segnalazione, Tony non avrebbe detto tutta la verità sulla sua situazione sentimentale prima di entrare a far parte del programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Tony sta mentendo?

La nuova stagione di Uomini e Donne è iniziata da circa un mese e non sono mancate le discussioni al centro dello studio, come l’ultima tra Federico Mastrostefano e Agnese De Pasquale dopo la loro ultima uscita insieme. Nel frattempo, nel parterre maschile del dating show di Maria De Filippi, è approdato Tony un cavaliere affascinante dalla lunga chioma, che ha già conquistato ben tre dame.

Tony, infatti, è uscito con Federica esprimendo poi tutta la sua preferenza per lei, scegliendo di concentrarsi su questa conoscenza e mettere in pausa quelle con Gloria Nicoletti e Barbara De Santi, la quale si è detta sinceramente interessata a lui. Insomma, Tony è molto desiderato ma sembra avere le idee chiare, peccato che una recente segnalazione giunta all’attenzione di Lorenzo Pugnaloni metta in dubbio la sua sincerità all’interno del programma di Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, segnalazione su Tony

Non è un mistero che chi sceglie di partecipare a Uomini e Donne sia spesso interessato inizialmente alla popolarità derivata dal programma di Maria De Filippi, una condizione che non per forza inficia le conoscenze all’interno del programma. Se si prende parte al dating show di Canale 5 per curiosità, infatti, ci si può comunque ritrovare improvvisamente innamorati di qualcuno senza aspettarselo più di tanto. Questi due concetti vanno a braccetto ma è invece importante che i protagonisti siano sempre sinceri sui loro trascorsi, dato che Instagram ormai è una pioggia continua di segnalazione che mettono in dubbio la loro onestà. Questa volta è toccato a Tony che a Uomini e Donne, durante la sua presentazione, ha parlato di una relazione importante conclusa da tempo e che, invece, sarebbe stato fidanzato con una giovane ragazza fino a poche settimane prima di entrare nel cast del trono over.

“Lui era fidanzato fino a fine agosto con una ragazza parecchio più giovane di lui, qui a Piacenza dicono l’abbia lasciata per andare a Uomini e Donne, tanto che a metà settembre lui era già sceso nel programma. Fino a fine agosto ci sono doto sul profilo della sua ex con lui, e stavano insieme da più di un anno. Mentre lui in studio ha parlato solo di una storia importante che ha avuto anni prima. Dicono abbia già detto alle sue clienti (fa il parrucchiere) che vorrebbe arrivare a fare Temptation Island”.

Questa la segnalazione su Tony, accusato di essere a Uomini e Donne per visibilità, puntando addirittura a Temptation Island. Del resto, proprio nel corso dell’ultima puntata andata in onda su Canale 5, Tina Cipollari ha preso parola avendo notato che a Tony non interessa nessuna delle tre dame che sta conoscendo, ma lui ha negato dichiarandosi per Federica e scegliendo di conoscere meglio solo lei.

