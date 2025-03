Uomini e Donne, Tina Cipollari e i gavettoni a Gemma Galgani: l’opinionista esagera?

News VIP

Tina Cipollari sembra aver ormai un solo obiettivo nello studio di Uomini e Donne. I gavettoni dell’opinionista a Gemma Galgani iniziano ad infastidire il pubblico.

La rivalità tra Tina Cipollari e Gemma Galgani è storica e i fan di Uomini e Donne hanno vissuto ogni livello della loro diatriba, anche quello che recentemente ha portato l’opinionista ad avere come unico obiettivo quello di fare gavettoni alla dama torinese. Tina non starà forse esagerando?

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gamma Galgani: nemiche - amiche

Gemma Galgani è una presenza fissa nello studio di Uomini e Donne ormai da un decennio, ed è senza dubbio una delle grandi protagoniste del trono over con le sue love story sempre drammaticamente chiuse al centro dello studio. Più di una volta, Gemma ha lasciato il programma innamorata, per poi tornare davanti le telecamere del dating show di Canale 5 con le lacrime agli occhi. E in questo decennio tra la dama torinese e l’opinionista Tina Cipollari, che ha stroncato Giuseppe nelle ultime puntate del programma, è nata una sorta di antipatia reciproca. Cipollari, infatti, ha accusato più di una volta Gemma di essere alla ricerca di un amore che non esiste, una passione sconvolgente dal punto di vista fisico, che secondo lei vorrebbe possibilmente da un giovane cavaliere con tanti anni in meno.

Del resto chi non ricordo l’edizione del Covid con il giovanissimo Syrius alla sua corte, con tanto di abito da marinaio ed esterne a tema Titanic, che hanno fatto battere il cuore a Gemma. E così, anno dopo anno, nello studio del programma condotto da Maria De Filippi sono volati insulti, accuse reciproche, tante parole che rimarranno indelebili nella mente degli spettatori, ma anche secchiate di acqua fredda. E proprio questa usanza è tornata prepotentemente in studio delle ultime puntate, ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, i gavettoni di Tina Cipollari sono di troppo?

Negli anni Tina Cipollari e Gemma Galgani se ne sono dette di ogni nello studio di Uomini e Donne. Certo ci sono stati anche momenti di complicità, con l’opinionista che ha difeso a spada tratta la dama torinese, l’ha consolata dietro le quinte tra le sue mille lacrime e le ha dato preziosi consigli, ma il rapporto non sembra essere recuperabile. Nelle ultime settimane, Tina è tornata a giocare a Gemma un brutto scherzo, ovvero rovesciarle secchiate di acqua addosso durante la puntata. I gavettoni di Cipollari sono senza dubbio uno scherzo simpatico ma c’è bisogno di farne così tanti? I siparietti disturbano l’andamento della puntata di Uomini e Donne, interrompendo presentazioni e confronti, e poi c’è anche la questione morale: Gemma è una donna che si mantiene alla perfezione ma non è certamente una ragazzina, quindi tutta questa acqua addosso non è esattamente qualcosa che le prescriverebbe il medico. Il pubblico del programma di Maria De Filippi ha espresso sui social la perplessità per questi interventi, chiedendo a Cipollari di smetterla ma anche alla presentatrice di limitare questo tipo di interventi. Voi cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.