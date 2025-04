Uomini e Donne, Tina Cipollari dice addio al trono: come è finita con Cosimo Dadorante

News VIP

Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, Tina Cipollari mette fine al suo trono ma come finisce la conoscenza con Cosimo Dadorante? Ecco le Anticipazioni.

Si è concluso il trono di Tina Cipollari ma non c’è stata nessuna scelta e neppure i petali rossi. Le Anticipazioni delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, infatti, ci rivelano che il finto percorso dell’opinionista è finito con l’addio di Cosimo Dadorante, con il quale non intende continuare una vera conoscenza.

Uomini e Donne, Tina Cipollari tronista… Per finta

Si sono tenute poche ore fa le nuove registrazioni di Uomini e Donne e non sono mancati i colpi di scena eclatanti. Mentre nel trono classico è scoppiato il caos a causa di una segnalazione shock su Cristina Ferrara, con tanto di foto come prova, che starebbe frequentando un ballerino professionista di Amici, il noto talent show di Maria De Filippi. Ma anche Tina Cipollari è stata protagonista delle registrazioni, mettendo fine al suo trono. Quando la presentatrice ha proposto la verace opinionista come nuova tronista, il pubblico del dating show di Canale 5 è apparso entusiasta. Puntata dopo puntata, tuttavia, è stato chiaro che Tina fosse una brava attrice in una recita di bassa categoria, fingendosi interessata a trovare un uomo con un 740 da urlo, in grado di mantenerla e regalarle una vita da vera principessa.

Del resto è stata la stessa Maria a mettere in chiaro la situazione, quando uno dei suoi corteggiatori sembrava troppo coinvolto, e la presentatrice ha sottolineato che si trattava di una semplice recita, di finzione. Tina ha deciso di tenere alla sua corte Cosimo Dadorante e di conoscerlo in maniera esclusiva, ma il percorso è giunto al termine e, ovviamente, non c’è stata neppure una scelta al centro dello studio. Insomma, Tina è stata una tronista per finta, uno stratagemma per intrattenere il pubblico creato da Maria, ma scopriamo insieme tutti i dettagli sulla fine del suo trono.

Uomini e Donne, Cosimo lascia il programma e Tina

Dopo diversi mesi al centro dello studio come tronista, anche se per finta, finalmente è finito il percorso di Tina Cipollari a Uomini e Donne, che ora torna ad essere semplicemente una opinionista come è stata negli ultimi vent’anni. Le Anticipazioni ci hanno svelato che Cosimo Dadorante è entrato in studio per salutare tutti, facendo doni costosi a Tina, ma anche a Maria De Filippi e Tinì, dimostrandosi un uomo davvero generoso. Cosimo ha speso davvero tantissimi soldi senza mai lamentarsi in questi mesi, portando Cipollari in viaggio a Parigi e poi a Madrid, facendola felice con tanto shopping di lusso, preparandole sorprese costose.

Il cavaliere ha anche portato Tina a conoscere la sua famiglia in Puglia, ma sembra fosse consapevole del teatrino nel quale si è ritrovato e che non gli dispiaceva affatto. Il pubblico di Uomini e Donne, in generale, non ha gradito particolarmente questo trono soprattutto in un periodo storico molto complicato a livello economico per moltissimi italiani.

