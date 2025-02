Uomini e Donne, Tina Cipollari commenta la cacciata di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli

News VIP

Tina Cipollari, nuova tronista di Uomini e Donne, commenta l'addio al trono di Michele Longobardi e Alessio Pecorelli, poi punge Gemma Galgani.

Dopo aver trascorso vent’anni nello studio di Uomini e Donne nelle vesti di opinionista, conquistando il pubblico di Canale 5 con i suoi commenti graffianti, Tina Cipollari è tornata a vestire i panni di tronista e il pubblico del dating show di Maria De Filippi è esploso di gioia. Lei, nel frattempo, è tornata a parlare della sua eterna rivale Gemma Galgani e della cacciata dei tronisti Michele Longobardi e Alessio Pecorelli.

Uomini e Donne, Tina Cipollari torna a pungere Gemma Galgani

Nel 2002 Tina Cipollari si è presentata a Uomini e Donne come tronista e qui ha conosciuto l’amore con Kikò Nalli, che ha sposato e dal quale ha avuto tre splendidi figli. Il suo percorso fu talmente un successo che Maria De Filippi le chiese di rimanere in studio come opinionista e così è diventata un volto fisso del dating show di Canale 5, oltre che un personaggio televisivo molto amato. Ora, a distanza di vent’anni, Maria ha voluto nominare Tina nuova tronista e lei si è detta pronta a trovare l’amore, certo l’importante sia che la possa mantenere! Dopo essere tornata a parlare dell’ex marito, Tina ha commentato il suo ruolo di opinionista a Uomini e Donne, ammettendo di sentirsi amata ma anche temuta. Spesso, infatti, Cipollari non fa sconti di pena e lancia frecciatine di fuoco ai protagonisti del trono over e del trono classico ma spesso sono le persone con cui discute che poi vogliono un chiarimento, per capire il motivo degli attacchi. Ma, come racconta la nuova tronista a Tv Sorrisi, c’è una persona che proprio non ha mai accettato i suoi consigli ovvero Gemma Galgani.

“Sono convinta che se io e Gemma ci fossimo conosciute prima, lei avrebbe cambiato qualcosa di sé, migliorando grazie ai miei consigli. Purtroppo quando è arrivata a Uomini e Donne era già in là con gli anni, con un carattere formato. Peccato per lei”.

Insomma, Tina ha colto l’occasione per lanciare l’ennesima frecciatina a Gemma con la quale non va di certo d’amore e d’accordo. Nelle ultime puntate del programma, Cipollari è tornata a fare uno scherzo alla dama torinese, lanciandole un secchio pieno di acqua, ma questo gesto non è piaciuto dato che in molti hanno fatto notare che, seppur si mantiene egregiamente, Gemma ha ormai la sua età e che potrebbe essere pericoloso prendere freddo in quel modo. Pronta a trovare l’amore, Tina ha voluto commentare anche la cacciata degli ultimi due tronisti.

Uomini e Donne, Tina Cipollari commenta i tronisti Michele e Alessio

Tina Cipollari ha intenzione di innamorarsi ancora e vuole farlo nello studio di Uomini e Donne, certa di poter trovare un uomo che corrisponde alle sue caratteristiche. Il pubblico del dating show di Canale 5 non vede l’ora di vederla alle prese con esterne, discussioni e baci infuocati soprattutto dopo il flop incredibile dei percorso di Alessio Pecorelli e Michele Longobardi, entrambi cacciati dallo studio. Mentre il romano non ha rispettato le regole presentandosi in diverse serate mondane, durante le quali è stato avvistato con una misteriosa ragazza, il partenopeo prima ha creato un account falso parlando per settimane con una delle sue corteggiatrici e poi ha intrattenuto una relazione parallela che è stata svelata alla redazione dalle diretta interessata. A tal proposito, Tina ha commentato:

“Sono molto giovani e hanno commesso delle leggerezze. Purtroppo non si sono resi conto che ci sono delle regole da seguire in modo stretto ed è necessario rispettare il lavoro della redazione. È complicato gestire la popolarità a quell’età e qualcuno finisce per commettere degli errori, anche gravi”.

Dopo aver commentato il percorso dei due ex tronisti, Tina ha parlato anche del suo rapporto con Maria De Filippi, ammettendo di avere con lei una grande confidenza dopo tutti questi anni insieme a stretto contatto, tanto da comprendersi con uno sguardo. Certo Cipollari potrebbe dare alla presentatrice qualche problema con i suoi slanci durante il percorso ma lo share è assicurato, perché nessuno ha più carisma.

