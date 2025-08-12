TGCom24
Uomini e Donne, Tina Cipollari al pronto soccorso: cosa è successo?

Irene Sangermano

Arriva una segnalazione sull'opinionista di Uomini e Donne: Tina Cipollari avvistata al pronto soccorso, ecco cosa succede.

Cosa è successo a Tina Cipollari? Nelle ultime ore è arrivata una segnalazione che ha preoccupato i fan di Uomini e Donne e che riguarda l’opinionista del dating show di Maria De Filippi, avvistata al pronto soccorso d’Olbia. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Tina Cipollari al pronto soccorso

La stagione di Uomini e Donne inizia a settembre, si mormora dopo la seconda metà del mese, ma i fan del dating show di Maria De Filippi sono sempre in allerta e i protagonisti del programma sempre sotto la lente di ingrandimento. Nelle ultime ore, ad esempio, Tina Cipollari è tornata al centro dell’attenzione. La verace opinionista si è messa in gioco questo anno facendo anche da tronista, anche se poi puntata dopo puntata è stato chiaro che si trattava di intrattenimento più che una vera ricerca d’amore.

Durante il suo percorso Tina ha conosciuto Cosimo Dadorante che l’ha corteggiata come una vera principessa tra weekend in Europa, shopping sfrenato, regali di lusso e tutto quello che una donna può chiedere per essere viziata. Tra Tina e Cosimo non è sbocciato l’amore, nonostante il cavaliere abbia ammesso di essersi molto divertito a corteggiarla a Uomini e Donne. È rimasta tuttavia una bella amicizia dato che i due si sono recentemente rivisti a Roma, per una giornata di shopping insieme che hanno documentato su Instagram, attirando l’attenzione del pubblico. C’è chi ha pensato alla nascita dell’amore dopo mesi di frequentazione, ma la verità è semplicemente che Tina e Cosimo si vogliono bene e si trovano bene a trascorrere del tempo insieme senza malizia.

Uomini e Donne, cosa è successo a Tina Cipollari?

Dopo essere tornata al centro dell’attenzione per la sua giornata di shopping con Cosimo Dadorante, suo ex corteggiatore a Uomini e Donne, Tina Cipollari ha fatto preoccupare i fan nelle ultime ore. Un’utente di Instagram, infatti, ha fatto sapere all’esperta di gossip Deianira Marzano, inviandole anche una foto, di aver avvistato Tina al pronto soccorso di Olbia. Perché si trovava lì?

Al momento la verace opinionista del dating show di Canale 5 non ha voluto dare spiegazioni sulla segnalazione. È probabile che fosse lì per qualcuno e non per sé stessa, per questo non ha fatto parola della questione, ma sicuramente se fosse successo qualcosa avrebbe comunicato l’accaduto ai fan preoccupatissimi per lei. Tina torna a settembre pronta a dare battaglia nello studio e commentare con la sua sincerità spesso criticata perché manca di tatto. Che piaccia o meno, comunque, Uomini e Donne non sarebbe lo stesso senza di lei e le sue esagerazioni.

Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
