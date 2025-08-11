TGCom24
Uomini e Donne, Teresa Langella derubata in hotel! La disavventura dell'ex tronista

Irene Sangermano

Teresa Langella racconta un furto subito in hotel, mettendo in guardia le sue fan. Ecco cosa è successo all'ex tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Teresa Langella derubata in hotel! La disavventura dell'ex tronista

Brutta disavventura per Teresa Langella. L’amatissima ex tronista di Uomini e Donne è stata derubata in hotel e ha sporto denuncia. Ecco le dinamiche del fatto raccontante da lei su Instagram e come si è risolta la situazione dopo due mesi.

Uomini e Donne, Teresa Langella derubata in hotel

I fan di Uomini e Donne ricordano sempre con piacere Teresa Langella, una delle ex tronista più amate di sempre con la sua love story con Andrea Dal Corso, ad oggi ufficialmente suo marito. La coppia lavora a tempo pieno sui social, studiando un piano per rimettersi in forma e ottenere i risultati sperati nel mondo del fitness, materia che appassiona entrambi, e per questo viaggia molto. Su Instagram, dove conta ben un milione di followers, Teresa documenta anche tutti gli spostamenti di lavoro e di piacere insieme al marito, e proprio durante un soggiorno in hotel è successo qualcosa che l’ha molto ferita e preoccupata. A parlarne è Teresa che ha rivelato di essere stata derubata e di aver, dopo de mesi e grazie al lavoro dei Carabinieri, ritrovato l’oggetto illegalmente sottratto.

“Circa due mesi fa sono stata derubata. Ho deciso di non dire niente a nessuno. Stavo malissimo. L’oggetto che mi era stato portato via mi era stato regalato dai miei genitori e da mia sorella il giorno del mio matrimonio. Unico, insostituibile. Ho fatto denuncia, ho aspettato. Ma niente. Fino a quando ricevo una chiamata. È il maresciallo dei Carabinieri: “È la Signora Langella? Devo darle una buona notizia: è stato ritrovato”. Non riuscivo a crederci. E oggi, con il cuore pieno, voglio solo dirvi questo: Non perdete mai la speranza”.

Teresa si è detta davvero felice di non aver perso le speranze perché la giustizia lavora anche in silenzio, occorre avere fede. Ma esattamente cosa è successo e quale oggetto le è stato rubato? L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha spiegato tutto nel dettaglio.

Uomini e Donne, Teresa parla del furto

Ma come è possibile essere derubati in hotel? Teresa Langella purtroppo ha sperimentato questa situazione durante un viaggio con il marito Andrea Dal Corso. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha raccontato di essersi affidata alla cassaforte personale della sua camera d’hotel, come fa sempre, per lasciare dentro un orologio a dir poco prezioso, regalo per il matrimonio da parte della su famiglia.

Dopo tre giorni, al momento che check-out, Langella ricorda l’orologio nella cassaforte e chiede di poterlo recuperare ma l’oggetto prezioso è sparito e il personale dell’hotel insisteva dicendo che nella cassaforte non ci fosse nulla e che era la sua parola contro chi l’ha aperta. Insomma, una brutta situazione ma per fortuna tutto è finito per il meglio. Per chi, invece, è finita malissimo è per Cristina e Gianmarco che si sono lasciati dopo neppure tre mesi di relazione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Uomini e Donne
Uomini e Donne
Uomini e Donne
