Uomini e Donne, spuntano vecchi messaggi maliziosi di Ciro (la scelta di Martina) a Giulia De Lellis

Dopo la scelta di Martina De Ioannon, che ha concluso il suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Ciro Solimeno, sono spuntati vecchi commenti piuttosto piccanti dell'ex corteggiatore campano.

Lunedì 13 gennaio si è concluso il trono di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Dopo mesi di emozioni, dubbi e confronti, Martina ha finalmente scelto di uscire dal programma al fianco di Ciro Solimeno, ponendo fine al suo percorso televisivo.

Uomini e Donne, Ciro Solimeno: messaggi piccanti a Giulia De Lellis

La scelta ha diviso il pubblico, che per settimane aveva dibattuto tra i sostenitori di Ciro e coloro che invece avrebbero preferito vederla con Gianmarco Steri, l’altro corteggiatore che ha segnato profondamente il suo trono.

Ma la storia non si conclude qui. Gianmarco, accettando l'offerta di Maria De Filippi, ha già indossato i panni di nuovo tronista. La notizia ha fatto scalpore, attirando l’attenzione di oltre 3mila ragazze che hanno contattato la redazione per corteggiarlo. Tuttavia, mentre Gianmarco si prepara a iniziare questa nuova avventura, le polemiche intorno a Ciro non si placano. Il pubblico dovrà aspettare ancora qualche giorno per vedere in onda la scelta di Martina, ma il web è già in fermento per alcune rivelazioni sul passato di Ciro.

Secondo la pagina Very Inutil People, Ciro Solimeno sarebbe al centro di una controversia nata da alcuni suoi commenti risalenti all’estate del 2024. Gli screenshot condivisi mostrano frasi scritte dall’ex corteggiatore sotto alcune foto di Giulia De Lellis, una delle personalità più amate e seguite di Uomini e Donne. Tra i commenti più discussi spiccano: “Alla terza foto mi aspetti”, riferendosi a uno scatto dell'influencer in costume, e “Rispondimi nei dm”.

Questi messaggi hanno scatenato accese critiche sui social, con molti utenti che li hanno definiti inappropriati e irrispettosi. Al momento né Ciro né Martina hanno rilasciato dichiarazioni sulla vicenda, ma i fan del programma sono divisi. Intanto a pochi giorni dalla scelta della giovane romana, sembra che i due ragazzi stiano persino già pensando a convivere insieme. Secondo quanto ha riferito Lorenzo Pugnaloni, infatti, Ciro pare stia pensando di trasferirsi a Roma per poter stare con Martina. I due ragazzi infatti hanno dichiarato di non voler vivere la loro storia d'amore a distanza e la decisione dell'ex corteggiatore li ha subito trovati in sintonia e determinati a mettere basi solide per la loro relazione ora lontano dalle telecamere.

