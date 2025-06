Uomini e Donne: Sossio Aruta furioso con Ursula Bennardo: "Sono inca**ato nero, poi si lamentano se le offendi"

News VIP

Dopo mesi di silenzi e accuse reciproche, l’ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip, Sossio Aruta, si è sfogato duramente sui social contro la madre di sua figlia, Ursula Bennardo, ex dama del trono over.

Uomini e Donne, furia di Sossio Aruta contro l'ex Ursula Bennardo

L’ex cavaliere del Trono Over ha affidato a Instagram parole cariche di frustrazione e rabbia, denunciando la presunta impossibilità di avere informazioni su dove si trovi attualmente la figlia, che sarebbe in viaggio con la madre. Secondo quanto racconta Sossio, Ursula si sarebbe resa irreperibile, ignorando messaggi e telefonate, lasciandolo in uno stato di ansia crescente.

“Vorrei sapere se è normale che un papà debba vivere nell’ansia senza sapere se la propria figlia minorenne è in viaggio, a che ora parte o a che ora arriva. Sono nero dalla rabbia. Ho mandato messaggi su messaggi, ho telefonato più volte, ma niente: silenzio totale, mi ha pure riattaccato il telefono in faccia”.

Parole dure, alle quali ha fatto seguito uno sfogo ancora più acceso. Aruta infatti ha alzato ulteriormente i toni affermando che poi gli uomini vengono accusati di essere aggressivi e violenti quando è difficile restare calmi quando vengono coinvolti in delicate situazioni familiari che riguardano soprattutto i figli.

“Poi si lamentano se perdi la pazienza e le mandi a quel paese. E ti dicono pure che sei aggressivo o violento. Ma qui la violenza è verso i papà, che vengono esclusi senza motivo. Basta!”.

Nel frattempo, Ursula Bennardo — che sui social si mostra sorridente durante uno shooting fotografico in barca — non ha ancora risposto pubblicamente alle accuse, ma non è escluso che lo faccia nelle prossime ore, come già accaduto in passato. Va ricordato che, circa un anno fa, era stata proprio lei a lanciare gravi accuse nei confronti di Sossio, dando avvio a una lunga catena di botta e risposta.

