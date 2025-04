Uomini e Donne, Sossio Aruta commenta la proposta di matrimonio di Asmaa e Cristiano: la frecciatina

News VIP

Sossio Aruta, noto ex protagonista di Uomini e Donne, commenta la proposta di matrimonio di Asmaa e Cristiano lanciando una frecciatina a Ursula Bennardo.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne andate in onda su Canale 5, Cristiano Lo Zupone ha sorpreso Asmaa Fares con una romantica proposta di matrimonio al centro dello studio. Sossio Aruta commenta, lanciando una bella frecciatina all’ex compagna Ursula Bennardo. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, la favola d’amore di Asmaa e Cristiano

Maria De Filippi ha dato spazio ad alcune coppie molto amate di Uomini e Donne, che sono tornate nello studio del dating show di Canale 5 per raccontare come procede la loro storia d’amore. Tra queste anche quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, che hanno lasciato insieme il programma lo scorso anno, finendo protagonisti di diversi alti e bassi, rotture e ritorni di fiamma, fino all’annuncio della gravidanza della dama. La coppia sta vivendo un momento magico e a Uomini e Donne c’è stato un vero e proprio gender reveal che ha svelato il sesso del bebè in arrivo, ma anche una sorpresa da parte di Cristiano.

Con la complicità della redazione e quella del parterre maschile del trono over, infatti, il cavaliere ha chiesto alla sua compagna di sposarlo e lei ha detto sì, emozionantissima. Tutti si sono congratulati con la coppia, presente pochi giorni dopo alla festa a sorpresa di Marcello Messina, organizzata dalla compagna Giada Rizzi, con il quale entrambi hanno un ottimo rapporto di amicizia. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene, ma c’è qualcuno che ha voluto usare questo momento romantico per lanciare una bella frecciatina personale, stiamo parlando di Sossio Aruta.

Uomini e Donne, Sossio Aruta lancia una frecciatina a Ursula Bennardo

I fan di Uomini e Donne ricordano molto bene Sossio Aruta, uno dei protagonisti storici del trono over del dating show di Maria De Filippi. Il cavaliere ha intrecciato una relazione turbolenta con Ursula Bennardo, con la quale poi è riuscito a trovare un po’ di pace tanto da decidere di allargare la famiglia con l’arrivo di una bambina, Bianca, che lo ha totalmente stregato. La relazione, tuttavia, non ha funzionato e i due si sono lasciati tra una marea di polemiche e accuse social, che hanno tenuto i fan del programma con il fiato sospeso per diversi mesi. Ad oggi, tra Sossio e Ursula non c’è un ottimo rapporto e questo lo testimonia l’ultima frecciatina del cavaliere su Instagram:

"Anche per me era il mio tutto. Mi sono sbagliato, era un calesse”.

Questo il commento che Sossio ha fatto assistendo alla proposta di matrimonio di Cristiano Lo Zupone ad Asmaa Fares nello studio di Uomini e Donne, mentre guardava la messa in onda della puntata su Canale 5. Insomma, Sossio ha colto l’occasione per ribadire ancora una volta quanto la rottura con Ursula l’abbia segnato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.