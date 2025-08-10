Uomini e Donne, Sonia Lorenzin si lamenta del suo lavoro da Influencer: lo sfogo

News VIP

Sonia Lorenzin, ex tronista di Uomini e Donne, si lascia andare ad un lungo sfogo sul suo lavoro da influencer. E non sta scherzando.

Sonia Lorenzin, ex tronista di Uomini e Donne ed ex volto del Grande Fratello, ha sorpreso un po’ tutti negli ultimi giorni, pubblicando nelle sue Ig Stories uno sfogo. Cosa riguarda? Il suo lavoro da influencer e creatrice di contenuti digitali, un lavoro che non le permette mai di stancare anche dopo una giornata pesante, o almeno così ci fa sapere l’ex volto del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzin è stanca

Che piaga dell’umanità le creatrici digitali che credono anche di star facendo un vero lavoro quando se andassimo con la finanza a controllare i loro conti bancari scopriremo una serie di illeciti senza fine. Che piaga essere stanchi di foto, video, bei viaggi in giro per il mondo, prodotti make-up regali dai migliori brand, vestiti griffati della taglia giusta che arrivano direttamente nel nostro salotto, per non parlare di inviti a cena nei ristoranti più alla moda per sponsorizzare. Eppure pensa che questa piaga sembra non dovremmo sorbirla noi in quanto pubblico, continuamente esposto a questa foto ritoccate con Photoshop e questi volti tutti uguali dato che il Botox e il filler hanno fatto il loro egregio lavoro. No perché, secondo Sonia Lorenzin, questo è un lavoro pesante e chi non lo fa non può capirlo (figurarsi noi a scriverne).

L’ex tronista di Uomini e Donne, nonché volto del Grande Fratello Vip, questa volta si è fatta prendere un po’ la mano nello spiegare un concetto che forse non è totalmente sbagliato ma presentato davvero nel peggiore dei modi. E il popolo del web, si sa, non perdona la mancanza di un’appropriata dialettica su certi argomenti, soprattutto sulle lamentele che risultano completamente ingiustificate.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzin al centro delle polemiche

La stanchezza non ha un metro oggettivo, questo lo impariamo nel tempo, ma non si può neppure sentire che una persona si senta stanca per un lavoro che richiede l’attenzione e la fatica di qualsiasi altro lavoro sulla faccia della terra. Sonia Lorenzin, ex protagonista di Uomini e Donne, è cascata nel tranello della lamentale facile e a noi dispiace perché, tutto sommato la troviamo anche simpatica. L’ex tronista ha pubblicato uno sfogo sul suo lavoro da influencer che ci teniamo a sottoporvi per un vostro parere.

“Oggi è stata una giornata pesante. Quelle in cui si accumula tutto: lavoro, testa, stanchezza. Quelle in cui ti chiedi se chi ti sta intorno capisce davvero cosa fai. Spesso per tanti di noi la risposta che risuona è NO. Perché no, non è solo “fare un video” o “mettere una foto”. È gestire progetti diversi contemporaneamente, restare connessi anche quando vorresti staccare, reinventarti ogni giorno in un posto come il social sempre più competitivo e molto spesso superficiale. Investire tempo senza sapere se tornerà davvero qualcosa indietro. È un lavoro come molti altri, alcuni moooolto faticosi a livello fisico senza dubbio. Il mostro alle volte troppo spesso invisibile agli occhi di chi non lo conosce”.

Ora, paragonare l’attività da influencer ad un mostro invisibile ci sembra sinceramente un tantino too much, la scelta delle parole è importante e Sonia che lavora su Instagram lo dovrebbe sapere. Le giornate no capitano e non poter staccare la mente non è un privilegio, ma siamo certi che i contatti che l’ex volto del Grande Fratello deve tenere sempre aperti non siano di certo contatti internazionali dell’ONU, almeno a quello che ci risulta al momento in cui scriviamo. Forse dovremmo scegliere meglio le nostre parole perché il risultato potrebbe essere catastrofico come in questo caso. Per esprimere un concetto che alla base può passare ed essere anche compreso, si è caduti nel tranello della compassione e lamentela e così il popolo del web, che non perdona nessuno figurarsi una Vip che neppure Cristiano Malgioglio si ricordava chi fosse, ha attaccato duramente Lorenzi sui social, mostrandosi davvero contrariato da queste parole. Attendiamo una postilla, per salvare capra e cavoli.

