Uomini e Donne, Sonia Lorenzin presa di mira sui social per il suo cambiamento estetico: la replica durissima

Sonia Lorenzin, ex tronista di Uomini e Donne, viene presa di mira sui social per il suo evidente cambiamento estetico e lei replica a tono, spengendo le critiche.

I fan di Uomini e Donne ricordano senza dubbio Sonia Lorenzin, amata ex tronista poi protagonista del Grande Fratello Vip. Ospite di un podcast, Sonia si è mostrata molto cambiata esteticamente ed è finita nel mirino degli haters che l’hanno attaccata senza pietà, ma la replica non si è fatta attendere.

Uomini e Donne, Sonia Lorenzin nel mirino degli Haters

Tra le troniste di Uomini e Donne che il pubblico del dating show di Maria De Filippi ricorda con piacere c’è senza dubbio Sonia Lorenzin. Il suo percorso è stato piuttosto breve e la sua scelta è ricaduta sul pallanuotista Emanuele Mauti, ma la love story è durata pochissimo lontano dalle telecamere. Sonia ha poi preso parte al cast del Grande Fratello Vip e come non ricordare l’iconico faccia a faccia con Cristiano Malgioglio, che neppure l’aveva riconosciuta. Recentemente, Lorenzin è stata ospite del podcast “Non un altro ca**o di Podcast” e ha parlato della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, rivelando di essere stata iscritta ai casting da una sua amica, raccontando poi di essere molto nota nel suo paese di pochissimi abitanti, e parlando poi delle sue relazioni e di tradimenti.

Chi ha seguito l’intervista non ha potuto non notare che Sonia è davvero molto cambiata negli ultimi anni ma, come sempre, il popolo del web non è famoso per il suo tatto. Sono fioccati tantissimi commenti negativi sull’aspetto fisico dell’ex tronista di Uomini e Donne, presa di mira dagli haters che hanno fatto notare come prima fosse molto più bella. Commenti ai quali Sonia ha voluto rispondere con un lunghissimo sfogo su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Uomini e Donne, lo sfogo di Sonia Lorenzin su Instagram

Dopo essere stata travolta dalle critiche e dalle polemiche per il suo aspetto fisico, l’ex tronista di Uomini e Donne Sonia Lorenzin ha deciso di replicare per le rime ai leoni da tastiera, difendendo il suo diritto di cambiare idea sul proprio corpo e sulla propria estetica. Sonia ha ammesso di vedersi sé stessa in queste vesti e di non aver gradito chi le ha fatto notare che “era meglio prima”, un giudizio molto forte dato senza conoscere la persona e la sua storia.

“Io sono sempre io. Il mio volto cambia, ma la mia essenza resta. E se invecchiare vi spaventa, se il tempo che passa vi fa sentire più piccole invece che più grandi, forse non è la mia faccia a darvi fastidio. Forse è il fatto che io non ho paura di mostrarmi per quella che sono, mentre voi ancora vi nascondete dietro un commento”.

Questo il duro sfogo di Sonia su Instagram che ha poi continuato facendo notare quanto le parole possono ferire nel profondo e quanto spesso siano le donne a prendersela con un’altra donna, criticandola per la sua estetica. Un atteggiamento sistematico che dovrebbe sparire per lasciare ognuno libero di fare quello che vuole. Nel frattempo a Uomini e Donne si accende la polemica per le sfide di ballo di Giuseppe e Gianni, che hanno portato il pubblico al limite della sopportazione.

