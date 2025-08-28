Uomini e Donne, segnalazione sulla tronista Cristiana Anania: ''Fidanzata fino a luglio''

News VIP

Neppure il tempo di sedere sulla poltrona rossa di Uomini e Donne, che Cristiana Anania diventa oggetto di una segnalazione scioccante. Ecco i dettagli.

Nel corso delle prime registrazioni della nuova stagione televisiva di Uomini e Donne è stata presentata la nuova tronista Cristiana Anania. Mentre in studio, le Anticipazioni, ci dicono che la giovane siciliana è stata accolta con entusiasmo, sul web circola una segnalazione che potrebbe compromettere tutto il suo percorso.

Uomini e Donne, prima segnalazione su Cristiana

La nuova edizione di Uomini e Donne si prepara a debuttare il 22 settembre su Canale 5, al consueto orario, ma arrivano già le prime Anticipazioni sulle nuove registrazioni che si sono tenute proprio in questi giorni negli studi Elios di Roma. Maria De Filippi ha scelto i suoi primi due tronisti ovvero Flavio Ubirti, tentatore dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda questa estate, poi la giovane siciliana Cristiana Anania. Lei si è raccontata nel video di presentazione, rivelando di avere 22 anni e di lavorare come speaker radiofonica, poi ha parlato del rapporto con la sua città Palermo e con gli adorati nonni, che l’hanno accolta e cresciuta quando i suoi genitori si sono separati.

Proprio grazie alle Anticipazioni sappiamo che l’ingresso in scena di Cristiana è stato molto apprezzato dai presenti, e anche gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno ammesso di aver avuto un’ottima prima impressione su di lei. Poche ore dopo le riprese delle prime puntate di Uomini e Donne, tuttavia, ecco che spunta una segnalazione inaspettata su Cristiana che, se fosse vera, potrebbe seriamente compromettere la sua credibilità come tronista. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, Cristiana era fidanzata a luglio!

Quando si hanno ventidue anni non sempre i rapporti che si intrecciano sono così importanti, sopratutto quando si parla di amori estivi, semplici flirt magari basati su un fattore estetico, che non scalfiscono neppure i sentimenti delle persone coinvolte. Potrebbe essere questo il caso di Cristiana Anania dato che a luglio frequentava un ragazzo? La nuova tronista di Uomini e Donne, che ha fatto una buona impressione generale sul pubblico con il suo carattere esplosivo e la sua bellezza, è protagonista di una segnalazione giunta all’attenzione di Lorenzo Pugnaloni.

“Cristiana fa da tempo pubblicità per un negozio del mio paese a Monreale, Palermo. Un negozio di detersivi, in giro si sapeva che lei fosse fidanzata con il proprietario del negozio. Infatti fino al 2 luglio ci son video sponsorizzati con lei nel negozio. Fidanzata fino a giugno/luglio, girava in moto con questo ragazzo, sto cercando tramite amiche il suo nome”.

Mentre tutti attendiamo ulteriori aggiornamenti a questo punto, dato che la curiosità è tanta, va detto che se risultasse vero che Cristiana era fidanzata a luglio la situazione sul suo conto cambierebbe. Un flirt, ovviamente, sarebbe comprensibile dato che appunto non richiede neppure un grande impegno sentimentale, ma se si trattasse di un vero e proprio rapporto di fidanzamento risulterebbe davvero strano che Cristiana si trovi, dopo un mese, a Uomini e Donne.

