Uomini e Donne, segnalazione shock su una coppia che ha da poco lasciato il programma: lui scrive ad altre donne!

News VIP

Arriva una segnalazione inaspettata su una coppia di Uomini e Donne, che ha recentemente lasciato insieme il programma di Canale 5. Lui contatta altre donne.

Sebbene possa sembrare tutto rose e fiori per alcune coppie di Uomini e Donne, una segnalazione scioccante rimette in discussione l’amore e le relazioni. Sembra, infatti, che uno dei protagonisti del dating show di Maria De Filippi scriva ad altre ragazze sui social, tenendo all’oscuro la sua fidanzata. Ecco i dettagli.

Uomini e Donne, segnalazione shock su una delle coppie

Nel corso della nuova stagione televisiva di Uomini e Donne si sono formate tantissime coppie, soprattutto nel trono over del dating show di Maria De Filippi. Alcune stanno durando nel tempo come quella formata da Asmaa Fares e Cristiano Lo Zuppone che sono in attesa del loro primo figlio insieme, mentre altre si sono dette addio per poi riprovarci come Gloria Nicoletti e Guido, e altre ancora si sono già lasciate come Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli. Ci sono poi le coppie del trono classico sempre più innamorate, ovvero Cristina Ferrara e Gianmarco Steri, e Martina De Ioannon e Ciro Solimeno.

Insomma, Uomini e Donne questo anno è stato un Cupido formidabile ma, attenzione, non è tutto oro quello che luccica. Stando ad una recente indiscrezione riportata su Instagram da Lorenzo Pugnaloni, in una coppia non sarebbe tutto rose e fiori, dato che lui ha preso l’abitudine di scrivere ad altre donne sui social all’oscuro della sua fidanzata. Ma di chi si tratta? Ecco la segnalazione e tutte le ipotesi del caso, dal momento che l’esperto di gossip non ha voluto fare nomi e cognomi.

Uomini e Donne, chi tradisce chi?

Come dicevamo, questo è stato l’anno dell’amore a Uomini e Donne e per alcune coppie la relazione sembra procedere a gonfie vele. Sembra, appunto, dato che è stato svelato che uno dei fidanzati usciti dal dating show di Maria De Filippi ha preso l’abitudine di chattare con altre donne sul web, provocando e scrivendo in modo interessato nonostante sia impegnato, ovviamente alle spalle della sua fidanzata.

“Coppia di Uomini e Donne, non vi dico se Classico o Over, ma è molto recente. Lui ci prova con tutte in chat, lei non lo sa ancora. Una ragazza mi ha mandato gli screenshot e giustamente gli chiedeva - e lei?- ma lui sorvolava”.

Insomma, di chi si tratta? La curiosità è tanta ma a noi non rimane che fare qualche ipotesi. Tendiamo a scartare i protagonisti del trono classico, dal momento che entrambi sono insieme sempre e poi le relazioni sono fresche. Ci sono, invece, le coppie del trono over ovvero Tiziana e Gabriele - ma lui non ci sembra il tipo onestamente - poi Barbara e Ruggero, oppure Morena a Francesco. Insomma di chi si tratta? Certamente ora le fidanzate saranno allarmate e più attente e chissà che nei prossimi giorni non verrà rivelata l’identità della persona in questione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.