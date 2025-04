Uomini e Donne, segnalazione shock su Gianmarco Steri: ''Sperava di sfondare sui social''

News VIP

Arriva una segnalazione inaspettata sul tronista Gianmarco Steri che mette in dubbio il suo percorso a Uomini e Donne.

Maria De Filippi ha promosso a tronista Gianmarco Steri, dopo il percorso del romano alla corte di Martina De Ioannon, e il pubblico di Uomini e Donne ne è stato molto felice. Il suo percorso continua tra alti e bassi, ma ora una segnalazione shock mette in dubbio la sua sincerità. Ecco perché.

Uomini e Donne, Gianmarco Steri tronista confuso: il pubblico critica

Dopo essere stato la non scelta di Martina De Ioannon, Gianmarco Steri ha colto al volo l’occasione offerta da Maria De Filippi ed è diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne. La presentatrice, come sempre, ha cavalcato perfettamente l’onda del successo mediatico del giovane romano, apprezzato da tantissime fan, e infatti il suo percorso è iniziato con oltre 8mila richiesta da parte di aspiranti corteggiatrici. Gianmarco, tuttavia, ha deciso di concentrare le sue energie nella conoscenza di sole tre corteggiatrici ovvero Cristina Ferrara, Nadia Di Diodato e Francesca Polizzi. Le tre corteggiatrici sono molto diverse tra loro ma sembra che Steri sia rimasto colpito da tutte per motivazioni diverse, anche se andando avanti con il suo percorso si sta dimostrando sempre più confuso.

Dopo l’iniziale feeling con Cristina, infatti, Gianmarco si è esposto con Francesca per poi allontanarla e baciare Nadia, che ha lanciato pesanti frecciatine social. Insomma, puntata dopo puntata, il pubblico sta perdendo fiducia in Gianmarco oppure semplicemente sta comprendendo che il suo percorso con Martina non è la totalità della sua personalità, cosa vera e giusta. Ora, tuttavia, una segnalazione shock mette in dubbio tutto.

Uomini e Donne, segnalazione su Gianmarco Steri

Mentre continua il suo percorso a Uomini e Donne tra alti e bassi, Gianmarco Steri è protagonista di una segnalazione inaspettata che potrebbe mettere in cattiva luce la sua presenza nello studio del dating show di Maria De Filippi. Un fan, infatti, ha scritto a Lorenzo Pugnaloni di conoscere personalmente Gianmarco e di essere a conoscenza del suo vero scopo nel programma, ovvero mettersi in mostra per fare pubblicità al suo negozio di parrucchiere a Roma.

"Io lo conosco personalmente.Quando era corteggiatore ha studiato bene il programma, faceva il bravo ragazzo della porta accanto, ma lui è quello che stai vedendo nelle ultime registrazioni […] Gianmarco sperava di sfondare sui social, per promuovere la sua attività, tanto che ha sempre palesato invidia verso chi riusciva a vivere con le sponsorizzazioni”.

Insomma, secondo questo utente anche le continue frecciatine a Francesca Polizzi, che in passato ha fatto sponsorizzazioni su Instagram dato che lavora sui social già da qualche anno portando la sua esperienza in Cina in primo piano, sarebbero segno della sofferenza del tronista, che invece non avrebbe ottenuto lo stesso risultato. È vero che molti telespettatori hanno rivalutato Gianmarco nelle ultime puntate, ma è anche vero che gode comunque dell’amore di tanti fan, e che questa segnalazione anonima potrebbe essere totalmente infondata.

