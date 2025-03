Uomini e Donne, segnalazione shock su Cosimo Dadorante: il corteggiatore di Tina Cipollari a cena con un’altra

News VIP

Arriva una segnalazione inaspettata su Cosimo Dadorante. Il corteggiatore di Tina Cipollari è stato avvistato a cena con un'altra donna, ecco la foto.

Tina Cipollari si è rimessa in gioco, in cerca dell’amore, anche se al momento la sua preoccupazione principale sembra sia il 740 dei suoi corteggiatori. Tra loro, Cosimo Dadorante l’ha colpita particolarmente e i due continuano a conoscersi tra weekend in Europa e presentazioni in famiglia. Nelle ultime ore, tuttavia, arriva una segnalazione shock sul cavaliere di Uomini e Donne che sarebbe stato avvistato a cena con un’altra donna. Ecco i dettagli e la foto.

Uomini e Donne, Tina e Cosimo: la conoscenza continua

Quando Maria De Filippi ha annunciato che Tina Cipollari sarebbe stata la nuova tronista in carica, il pubblico di Uomini e Donne è esploso di gioia, curioso di osservare da vicino la verace opinionista mettersi nuovamente in gioco davanti le telecamere a distanza di un ventennio dal suo trono. È chiaro che il trono di Tina sia un po’ una farsa ma noi spettatori, che dei prodotti mariani non possiamo di certo lamentarci, continuiamo a seguirne i risvolti che ultimamente hanno portato Cipollari sempre più vicina a Cosimo Dadorante. Il cavaliere ha tutti i requisiti richiesti dalla tronista, in particolare un copioso 740 che gli permette di organizzare per lei viaggi in Europa, come il weekend a Parigi e prossimamente quello a Madrid, ma anche di farle regali molto costosi.

Mentre Gianmarco Steri baci Cristina Ferrara e scoppia il caos in studio, la conoscenza tra Tina e Cosimo continua placida e lei sembra molto divertita dal cavaliere solare e sempre allegro, che recentemente l’ha voluta portare nella sua città di origine in Puglia per conoscere la famiglia al completo. Insomma, tutti osservato non capendo se poi ci sarà una scelta, i petali, un’ufficializzazione ma siamo incantanti da questa coppia particolare, e dai costosi regali che Cosimo si può permettere. Ma se il cavaliere non fosse così interessato a Tina come vuole far credere? Una sconvolgente segnalazione rischia di mettere tutto in discussione e già prevediamo l’ira funesta dell’opinionista.

Uomini e Donne, Cosimo pizzicato a cena con un’altra!

Cosimo Dadorante si è fatto immediatamente volere bene dal pubblico di Uomini e Donne per il suo modo chiaro di comunicare e la sua contagiosa simpatia. Tina Cipollari si è mostrata molto interessata al cavaliere - forse anche al suo portafoglio osservando come gongola per ogni regalo costoso - e ci sono state addirittura le presentazioni in famiglia. Certo, manca il bacio e la passione, ma chissà che presto non scatti la scintilla magari durante il prossimo weekend, che Cosimo sta organizzando a Madrid con la promessa di potarla a comprare un orologio costosissimo. Nel frattempo, tuttavia, l’esperta di gossip Deianira Marzano è stata raggiunta da una segnalazione shock sul cavaliere pugliese, che è stato pizzicato a cena con un’altra donna.

Secondo la fan che ha riportato la notizia, Cosimo sarebbe stato a cena con questa donna in un locale di Sesto San Giovanni, facendo notare che questo locale non è così chic come quelli ai quali lui dice di essere abituato. Tina indagherà sull’accaduto o forse è già stata messa a conoscenza, e sa che si tratta di una semplice amica del cavaliere? È certo che la notizia la raggiungerà presto tramite i social, dato che l’opinionista è abituata alle dinamiche di Uomini e Donne dopo tutti questi anni, e quindi è probabile che se ne parli nel corso delle prossime puntate.

