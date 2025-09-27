TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, scintille nel trono di Cristiana Anania: Daniele Del Toro contro la tronista
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, scintille nel trono di Cristiana Anania: Daniele Del Toro contro la tronista

Anita Nurzia

Prime polemiche per il trono di Cristiana Anania: un corteggiatore la attacca dopo l’eliminazione.

Uomini e Donne, scintille nel trono di Cristiana Anania: Daniele Del Toro contro la tronista

l percorso di Cristiana Anania come tronista a Uomini e Donne è appena cominciato, ma il suo trono non ha tardato a scatenare i primi contrasti. La giovane protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi ha infatti già preso alcune decisioni nette, eliminando diversi corteggiatori che non hanno saputo catturare il suo interesse.

Uomini e Donne, corteggiatore contro Cristiana: "Non è una ragazza matura"

Tra i ragazzi esclusi da Cristiana c’è stato Daniele Del Toro, che non ha affatto preso bene la decisione. La Anania, nel giustificare la sua scelta, lo ha definito “arrogante e presuntuoso”, un giudizio che ha sorpreso e ferito il corteggiatore.

Daniele non è rimasto in silenzio e ha voluto replicare con parole dure, accusando a sua volta la tronista di non avere la maturità che ostenta.

Il corteggiatore ha affidato a TikTok la sua replica, ribaltando le accuse ricevute:

“Non ti ho mancato di rispetto, non sono stato arrogante, tutt’altro. Ti ho chiesto scusa nel caso in cui tu ti fossi sentita offesa. Quindi è inutile che tu mi etichetti come quello che non sono e che tu voglia farmi passare per quello che non sono e volevo aggiungere soltanto un’altra cosa. Tina ha detto che non era un motivo per eliminarmi, non ho avuto modo di ribattere, questo è un discorso intelligente, che fa una persona matura e non una ragazza di 22 che si spaccia per persona matura che non è. Ti mando un grande in bocca al lupo”.

@dylan_deltoro Presuntuosa, arrogante e maleducata. #uominiedonne ♬ suono originale - daniele_deltoro

Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi: Daniele si è sentito giudicato in modo superficiale e non ha risparmiato critiche dirette alla tronista, che ha appena iniziato il suo percorso televisivo.

A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato Tina Cipollari, che in puntata ha espresso un’opinione differente rispetto a quella della tronista. Secondo l’opinionista storica del programma, il comportamento di Daniele non era un motivo sufficiente per giustificare un’eliminazione così drastica.

Una posizione che ha rafforzato le convinzioni del corteggiatore, il quale ha sottolineato come il suo atteggiamento sia stato frainteso, insistendo sul fatto di non essersi mai mostrato arrogante. Cristiana Anania si trova così, a pochi giorni dall’inizio della sua avventura televisiva, a fronteggiare già le prime polemiche.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Amici e Grande Fratello: al via le nuove edizioni, ma con un cambio d'orario per i daytime
news VIP Amici e Grande Fratello: al via le nuove edizioni, ma con un cambio d'orario per i daytime
Ballando con le Stelle, stasera su Rai1, al via la ventesima edizione: cast e anticipazioni
anticipazioni TV Ballando con le Stelle, stasera su Rai1, al via la ventesima edizione: cast e anticipazioni
La forza di una donna: Chi è Bennu Yildirimlar? Tutto sulla coraggiosa Hatice della Soap Turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Chi è Bennu Yildirimlar? Tutto sulla coraggiosa Hatice della Soap Turca
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo inganna Marina
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: Matteo inganna Marina
Verissimo, Ascanio Pacelli si racconta: "Torno al Grande Fratello dopo 20 anni" (VIDEO)
news VIP Verissimo, Ascanio Pacelli si racconta: "Torno al Grande Fratello dopo 20 anni" (VIDEO)
Pechino Express Anticipazioni, svelate le prime 5 Coppie ufficiali e la Rotta di questo anno: c'è anche Chanel Totti
news VIP Pechino Express Anticipazioni, svelate le prime 5 Coppie ufficiali e la Rotta di questo anno: c'è anche Chanel Totti
Io Canto Family, Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto
news VIP Io Canto Family, Serena Brancale svela il suo sogno nel cassetto
La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Romulo si sposa e lascia la tenuta!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni Spagnole: Don Romulo si sposa e lascia la tenuta!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV