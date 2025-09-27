Uomini e Donne, scintille nel trono di Cristiana Anania: Daniele Del Toro contro la tronista

News VIP

Prime polemiche per il trono di Cristiana Anania: un corteggiatore la attacca dopo l’eliminazione.

l percorso di Cristiana Anania come tronista a Uomini e Donne è appena cominciato, ma il suo trono non ha tardato a scatenare i primi contrasti. La giovane protagonista del dating show condotto da Maria De Filippi ha infatti già preso alcune decisioni nette, eliminando diversi corteggiatori che non hanno saputo catturare il suo interesse.

Uomini e Donne, corteggiatore contro Cristiana: "Non è una ragazza matura"

Tra i ragazzi esclusi da Cristiana c’è stato Daniele Del Toro, che non ha affatto preso bene la decisione. La Anania, nel giustificare la sua scelta, lo ha definito “arrogante e presuntuoso”, un giudizio che ha sorpreso e ferito il corteggiatore.

Daniele non è rimasto in silenzio e ha voluto replicare con parole dure, accusando a sua volta la tronista di non avere la maturità che ostenta.

Il corteggiatore ha affidato a TikTok la sua replica, ribaltando le accuse ricevute:

“Non ti ho mancato di rispetto, non sono stato arrogante, tutt’altro. Ti ho chiesto scusa nel caso in cui tu ti fossi sentita offesa. Quindi è inutile che tu mi etichetti come quello che non sono e che tu voglia farmi passare per quello che non sono e volevo aggiungere soltanto un’altra cosa. Tina ha detto che non era un motivo per eliminarmi, non ho avuto modo di ribattere, questo è un discorso intelligente, che fa una persona matura e non una ragazza di 22 che si spaccia per persona matura che non è. Ti mando un grande in bocca al lupo”.

Una dichiarazione che non lascia spazio a dubbi: Daniele si è sentito giudicato in modo superficiale e non ha risparmiato critiche dirette alla tronista, che ha appena iniziato il suo percorso televisivo.

A complicare ulteriormente la situazione ci ha pensato Tina Cipollari, che in puntata ha espresso un’opinione differente rispetto a quella della tronista. Secondo l’opinionista storica del programma, il comportamento di Daniele non era un motivo sufficiente per giustificare un’eliminazione così drastica.

Una posizione che ha rafforzato le convinzioni del corteggiatore, il quale ha sottolineato come il suo atteggiamento sia stato frainteso, insistendo sul fatto di non essersi mai mostrato arrogante. Cristiana Anania si trova così, a pochi giorni dall’inizio della sua avventura televisiva, a fronteggiare già le prime polemiche.

