Uomini e Donne, scambio di dediche tra Ida Platano e Armando Incarnato: che succede?

Armando Incarnato e Ida Platano rinnovano la loro amicizia, ecco lo scambio di dediche dei due protagonisti di Uomini e Donne.

Ida Platano non ha trovato l’amore nello studio di Uomini e Donne, ma almeno ha stretto alcuni rapporti di amicizia che durano nel tempo come quello con Armando Incarnato. Vedendo il partenopeo nuovamente vicino alla sua bambina dopo alcune complicazioni legali, Ida ha scritto un bellissimo complimento al cavaliere e lui ha replicato con altrettanto affetto. Ecco cosa si sono detti su Instagram.

Uomini e Donne, Armando Incarnato e Ida Platano amici

Ida Platano ci ha provato e riprovato a cercare l’amore nello studio di Uomini e Donne e certamente non possiamo dire che si è mai trattenuta, provando a stringere legami duraturi, a dimenticare la complicata quanto passionale love story con Riccardo Guarnieri, dandosi anche la possibilità di diventare tronista, lasciando poi lo studio del dating show di Maria De Filippi quando Mario Cusitore, che è tornato a parlare di lei, l’ha delusa profondamente. Sebbene l’amore non sia mai arrivato completamente, o meglio il suo lito fine tanto sperato, Ida ha comunque stretto dei legami duraturi con alcuni protagonisti del trono over come Gemma Galgani, sua grande amica con la quale si diverte a fare viaggi insieme e serate divertenti lontano dalle telecamere, ma anche con Armando Incarnato.

Lui è uno dei protagonisti del trono over anche se recentemente si è dovuto tenere fuori dal programma a causa di alcune cose personali da dover risolvere, compresi problemi legali sulla questione affidamento della figlia Michelle. E proprio vedendo Armando nuovamente vicino alla bambina, ormai cresciuta, Ida si è commossa e ha voluto fare una bellissima dedica al suo amico, scrivendo un commento dolcissimo su Instagram, nel quale si congratulava per il suo essere un grande papà, un grande uomo e un grande amico. Come ha replicato Incarnato?

Uomini e Donne, l’amicizia tra Ida e Armando

Armando Incarnato, recentemente finito al centro delle polemiche per una rivelazione su Cristina Tenuta che ha sollevato un polverone, si sta godendo qualche giorno insieme all’adorata figlia Michelle. I due sono bellissimi e il cavaliere di Uomini e Donne sembra essere un padre davvero premuroso con sua figlia. Ida Platano, che ad Armando è legata da una bella amicizia, ha commentato gli scatti dei due e il cavaliere ha immediatamente replicato in maniera dolcissima.

“Che dio ti benedica sempre te la ricordi quando era piccola e te la passavo al telefono,grazie mille per il supporto che mi hai sempre dato, ti voglio un mondo di bene ci vediamo presto sorè”.

Insomma, da questo messaggio è chiaro che il rapporto di amicizia tra Ida e Armando è continuato anche lontano del programma di Maria De Filippi. C’è chi, tuttavia, è ancora certo che Armando abbia una bella cotta per Ida e che un domani, chissà, tra loro potrebbe nascere una love story.

