Uomini e Donne, Salvatore Di Carlo frequenta un volto noto di Temptation Island!

Nuove indiscrezioni su Salvatore Di Carlo, ex protagonista di Uomini e Donne, a cena insieme ad un'ex volto di Temptation Island.

I fan di Uomini e Donne ricordano senza dubbio Salvatore Di Carlo. L’ex corteggiatore è tornato single dopo aver divorziato da Teresa Cilia ed è stato avvistato con diverse ragazze in questi anni, ma ora spunta un’indiscrezione inaspettata che lo vede vicino ad un’ex volto di Temptation Island.

Uomini e Donne, nuovo flirt per Salvatore De Carlo

Nel corso degli anni si sono formate tante coppie nello studio di Uomini e Donne, ma alcune sono rimaste impresse nella mente e nel cuore del pubblico dando vita a splendida love story. Salvatore Di Carlo ha corteggiato e conquistato la tronista Teresa Cilia e, dopo aver preso parte anche a Temptation Island - e chi può dimenticare la scena del tuffo in piscina per ricongiungersi alla sua fidanzata - la coppia ha deciso di convolare a nozze. La relazione, tuttavia, si è interrotta bruscamente dopo sei anni e non sono mancate le polemiche da entrambe le parti, soprattutto quando Teresa ha fatto capire di aver chiuso il matrimonio a causa dei tradimenti di Salvatore.

Lui, invece, ha dichiarato di aver rinunciato ai suoi sogni per amore della moglie e di non essere mai stato compreso, mentre Cilia ha contrattaccato dichiarando che il suo ex marito metteva in giro solo bugie per uscirne pulito. Insomma, il matrimonio è fallito e da quel momento Salvatore è stato visto più volte con le sue nuove fiamme, anche se con nessuna è nato un rapporto duraturo, e non è mai stata ufficializzata una nuova relazione. Nelle ultime ore, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne torna al centro dei pettegolezzi a causa di un avvistamento a cena insieme ad una ex protagonista di Temptation Island. Ecco tutti i dettagli.

Uomini e Donne, Salvatore con un’ex protagonista di Temptation Island

Dopo la fine del suo matrimonio con Teresa Cilia, Salvatore Di Carlo è tornato ufficialmente single e negli ultimi tre anni ha frequentato diverse persone, senza mai tuttavia ufficializzare alcuna relazione. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato avvistato pochi giorni fa insieme ad un ex volto di Temptation Island, mentre erano insieme a cena a Roma. La segnalazione è stata diffusa da Alessandro Rosica che ha fatto sapere che una fan ha avvistato Salvatore insieme a Vittoria Egidi nel ristornate al Grottino a Testaccio a Roma.

L’esperto di gossip ha aggiunto un’altra informazione, dichiarando che al momento i due hanno solo una storia fisica ma non c’è ancora un sentimento tra loro, un flirt insomma, aggiungendo che lui dovrebbe in realtà avere una fidanzata stabile. Vittoria ha preso parte a Temptation Island nel 2023 insieme all’ex fidanzato Daniele De Bosis, ma la crisi di coppia non ha superato le prove del reality delle tentazioni e i due si sono lasciati nonostante Vittoria abbia provato a recuperare il rapporto lontano dalle telecamere. Nel frattempo, parlando di Uomini e Donne, sembra che un ex gieffino sarà il nuovo tronista a settembre.

