Uomini e Donne, Sabrina Zago tuona contro Giuseppe e Giudo: ''Non è vero che piango per tutti''

Sabrina Zago parla della sua estate e lancia una bella frecciatina a Guido e Giuseppe. Ecco cosa ha detto la dama del trono over di Uomini e Donne.

Grande protagonista del trono over con i suoi amori sfortunati, Sabrina Zago trascorre le vacanze da sola, ammettendo di sentire la mancanza di un uomo al suo fianco. Nel frattempo, la bionda dama ha deciso di replicare a Giuseppe Molonia e Guido Ricci, e di certo non le ha mandate a dire. Ecco cosa ha detto sui due cavalieri.

Uomini e Donne, l’estate solitaria di Sabrina Zago

Sabrina Zago non ha avuto molta fortuna durante l’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne. La dama ha davvero tanta voglia di innamorarsi ma le sue frequentazioni si sono chiuse in dramma, dal momento che lei si è sempre molto affezionata ai cavalieri per i quali ha speso tempo ed energie, mentre loro hanno preferito sempre altre dame del parterre del trono over. Intervistata dal magazine ufficiale del dating show di Canale 5, Sabrina ha ammesso di avere tanta voglia di allontanarsi e scappare per un po’, approfittando dell’estate, ma di non aver mai fatto una vacanza da sola. Per lei e sua figlia è arrivato l’invito di Francesco Barbara, altro protagonista di Uomini e Donne, a soggiornare in un villaggio in Calabria dove lui sta lavorando, ma lei non crede che sia il tipo di vacanza della quale ha bisogno, nonostante le belle intenzioni del cavaliere con il quale è rimasta in ottimi rapporti di amicizia.

Sabrina non ha nascosto di sentire molto la mancanza di una persona con la quale condividere questi momenti, nonostante la sua routine e i suoi impegni, sente la mancanza di un compagno di vita. Mentre la dama si augura che il prossimo anno a Uomini e Donne la situazione per lei cambi, con una svolta in amore, Sabrina ha voluto anche mettere i “puntini sulle i” a proposito di alcune dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Molonia e Guido Ricci.

Uomini e Donne, Sabrina contro Guido e Giuseppe

Nello studio di Uomini e Donne, Sabrina Zago si è sempre mostrata molto entusiasta delle nuove conoscenze fatte nel programma di Canale 5, ma purtroppo nessuna ha avuto un lieto fine. Sabrina ha perso la testa per Giuseppe Molonia che inizialmente sembrava molto interessato a lei, poi invece ha avuto un colpo di fulmine per Rosanna Ziino con la quale ha lasciato il programma come coppia. Giuseppe ha minimizzato la reazione di Sabrina alla sua scelta in studio, ma lei ha voluto sottolineare che le sue lacrime erano sincere perché innamorata del cavaliere.

“Giuseppe ha dichiarato che io non piangessi per lui al momento della sua uscita…Beh non è esattamente così. Io ho sempre ammesso davanti a tutti di essermi innamorata di lui. Nelle altre frequentazioni non ho provato le stesse cose, come lui invece vuole fare credere. Forse solo lui non lo aveva capito e questo sinceramente mi dispiace”.

Dopo aver replicato a Giuseppe, che sta trascorrendo un’estate da latin lover dopo la fine della sua relazione con Rosanna, che sembra essere giunta al capolinea finale nonostante le buone intenzioni di entrambi, Sabrina ha speso qualche parola anche per Guido Ricci. Lui è sempre stato molto altalenante nei suoi confronti, poi alla fine ha ammesso di provare qualcosa per Gloria Nicoletti, lasciando Zago sbigottita.

“Per quanto riguarda Guido, non è vero che piango per tutti! Per lui sicuramente no: mi ero affezionata e mi piaceva esteticamente. Diciamo che ci sono rimasta male per il suo comportamento. Non capisco poi perché si aspetti una mia telefonata, al massimo è lui quello che avrebbe dovuto farla, visto il suo comportamento nei suoi confronti”.

Insomma, Sabrina ha chiarito di non essere mai stata innamorata di Guido ma molto affezionata al cavaliere, e di esserci rimasta male per il suo comportamento. Nella nuova stagione televisiva di Uomini e Donne arriverà finalmente l’amore per lei?

