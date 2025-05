Uomini e Donne, Sabrina Zago torna a settembre come tronista? L’indiscrezione

News VIP

Novità in arrivo per Sabrina Zago? Secondo un'indiscrezione, la dama del trono over di Uomini e Donne potrebbe essere la nuova tronista a settembre 2025.

Manca sempre meno alla fine di questa stagione televisiva di Uomini e Donne. Mentre cresce l’attesa per la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, si parla già dei nuovi tronisti di settembre 2025 e spunta il nome di Sabrina Zago, grande protagonista del trono over. Ecco tutti i dettagli sull’indiscrezione del momento.

Uomini e Donne, Sabrina Zago nuova tronista?

Il pubblico di Uomini e Donne si prepara a salutare il dating show di Maria De Filippi che, come sempre, si concede una lunga pausa estiva per tornare poi a settembre. Mentre cresce l’attesa per la messa in onda della scelta del tronista Gianmarco Steri, spunta un’indiscrezione inaspettata su Sabrina Zago. La dama ha monopolizzato l’attenzione dello studio e del pubblico con i suoi amori tormentati, mettendo in atto sempre lo stesso - fallimentare - schema di approccio ai cavalieri che l’ha resa sempre più simile a Gemma Galgani. Sabrina, infatti, tende a perdere velocemente la testa per gli uomini che frequenta, e rimane delusa oltremodo quando loro non ricambiano i suoi sentimenti e la respingono, ammettendo di voler conoscere anche altre dame.

Sistematicamente, poi, tutti hanno trovato l’amore mentre lei è rimasta ferma sulla sedia del parterre femminile del trono over, tanto che nelle ultime puntate di Uomini e Donne è scoppiata in una valle di lacrime. Guido e Giuseppe, infatti, sono innamorati di altre donne e lei non ha avuto il suo lieto fine, nonostante avesse provato per entrambi un sentimento fortissimo. Il pubblico, se da una parte ha molta compassione per Zago e vede in lei semplicemente una donna che ha tanto bisogno di affetto e tenerezza, dall’altra l’ha condannata più volte per il suo atteggiamento quasi fanciullesco nei confronti dell’amore, e per non aver imparato lezioni importanti dalle sue delusioni. Nel frattempo, proprio negli ultimi giorni, sul web si è diffusa un’indiscrezione inaspettata sul conto di Sabrina che potrebbe tornare a settembre in un’altra veste.

Uomini e Donne, Sabrina sul trono a settembre: l’indiscrezione

Nonostante i suoi molti tentativi sinceri, Sabrina Zago lascia Uomini e Donne questo anno senza aver trovato l’amore e con tante delusioni da digerire nella solitudine della sua casa, continuando a concentrarsi su amicizie e famiglia per superarle. La dama del trono over, tuttavia, potrebbe ricevere un’interessante chiamata da Maria De Filippi nei prossimi mesi, dato che sul web circola sempre più insistentemente un’indiscrezione che riguarda proprio Sabrina.

Sembra, infatti, che la presentatrice sia pronta a sperimentare ancora e questa volta voglia Zago come tronista a settembre. Ma lei accetterà? Il trono di Ida Platano, la prima protagonista del trono over promossa ad un nuovo ruolo, è stato un successo dal punto di vista mediatico con picchi di share incredibili, proprio a fronte dell’affetto che il pubblico nutriva per lei da sempre e la curiosità per il suo percorso, ma un flop per la bresciana che se ne è andata con un pugno di mosche in mano. Certo Sabrina avrebbe senza dubbio uno stuolo di corteggiatori, ma si rischia sempre di incappare nell’effetto indesiderato di trovare uomini scesi in studio per le telecamere, conoscendo la notorietà che la donna ha ottenuto in studio in questi ultimi anni.

