Uomini e Donne, Sabrina Zago pronta a cambiare tutto? ''Per amore sarei pronta a trasferirmi''

Sabrina Zago, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, si racconta e ammette di essere pronta a cambiare vita per amore.

Sabrina Zago è una delle grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Sebbene sia una donna molto bella, elegante e con un buon cuore, la sua sfortuna in amore è ormai un fatto assodato tra i fan del dating show di Canale 5. Lei, tuttavia, non demorde e spera che il grande amore prima o poi arrivi a portarla via, tanto da confidare di essere pronta a vendere tutto e trasferirsi per seguirlo.

Uomini e Donne, Sabrina Zago e Giuseppe tengono banco al centro studio

Tra le protagoniste più amate di Uomini e Donne c’è senza dubbio Sabrina Zago. La dama, classe 1968, vive a Reggio Emilia da tanti anni dove lavora come agente immobiliare, vive con la figlia e la cagnolina Dior. Sabrina è pronta a rimettersi in gioco in amore ma la fortuna non sembra essere dalla sua parte dato che ogni conoscenza che approfondisce con i cavalieri del trono over del dating show di Canale 5 la fa finire in lacrime. Sabrina è senza dubbio una donna che si dona completamente, che si affeziona facilmente, che crede nei sentimenti ma anche alle parole e talvolta, forse, non riesce a capire quando qualcuno sta esagerando per conquistarla e quando invece l’uomo che ha davanti è sincero.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, mentre Gianmarco Steri ha fatto una confessione su Martina De Ionannon e Ciro Solimeno, la dama ha intrecciato una conoscenza particolare con Giuseppe ma lui, dopo qualche uscita insieme, è apparso confuso dalla presenza di Agnese. Sembra che la dama dagli occhi chiari lo abbia stregato pur non volendo, dal momento che Agnese ha dichiarato di non avere per lui alcuna attrazione. Giuseppe sembrava deciso a chiudere con Sabrina per sempre fino a che lei ha letto una lettera al centro dello studio e gli ha chiesto di uscire a cena insieme per chiarire la loro situazione, cena dopo la quale i due protagonisti del trono over sono tornati al centro dello studio molto più motivati a conoscersi. Peccato che il comportamento di Giuseppe sia sempre al limite tanto che neppure Maria De Filippi crede molto nella sua buona fede. Nel frattempo, Sabrina si è raccontata al settimanale ufficiale di Uomini e Donne parlando della sua casa, un immobile al quale tiene moltissimo, ma confidando di essere pronta a fare pacchetti e pacchettini per andarsene e trasferirsi per amore.

Uomini e Donne, Sabrina Zago pronta a innamorarsi

È chiaro a tutti coloro che seguono con passione le puntate di Uomini e Donne che Sabrina Zago è davvero pronta ad innamorarsi. La dama del trono over non viene da un periodo felice, dato che due anni fa ha dovuto fare i conti con la prematura morte del suo compagno del quale era davvero tanto innamorata. Dopo aver confidato di essere pronta a lasciare Reggio Emilia per amore, rinunciando anche alla casa che ha arredato con tanta cura e nella quale si sente protetta, Sabrina ha raccontato che preferisce ultimamente vivere tantissimi momenti lontano dalla sua abitazione perché non la condivide con nessun grande amore.

“Gli ultimi due anni dopo la scomparsa del mio compagno non sono stati facili per me e quindi preferisco passare del tempo fuori casa. M, con una persona che mi piace e a cui sono legata, amo starmene accoccolata sul divano. Copertina e film! Adoro quei momenti casalinghi”.

Insomma, Sabrina è davvero pronta a vivere il suo nido d’amore ma quale cavaliere riuscirà a realizzare il suo sogno? Al momento la dama è davvero molto presa dalla conoscenza con Giuseppe, ma lui non sembra avere le stesse serie intenzioni e i fan del dating show di Canale 5 sono preoccupati per la dama, che potrebbe nuovamente rimanerci male per la chiusura di una conoscenza e decidere di lasciare il programma, come ha già minacciato di fare recentemente.

