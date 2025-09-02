TGCom24
Uomini e Donne, Sabrina Zago confessa: "Non l'ho ancora dimenticato, se vedo una sua foto..."

Sabrina Zago racconta la sua estate al magazine di Uomini e Donne, poi confida di pensare ancora a Giuseppe Molonia.

Sabrina Zago ha cambiato vita questa estate, lasciando il suo vecchio lavoro come agente immobiliare per candidarsi in un lavoro nella ristorazione. Un grande coraggio da parte della dama 57enne, che si è messa in gioco nel lavoro, anche se nella vita privata ancora non si sente pronta. Pensa, infatti, ancora ad un cavaliere del trono over in particolare.

Uomini e Donne, Sabrina Zago cambia vita

Questa è stata un’estate molto particolare per Sabrina Zago, una delle dame più chiacchierate dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Sabrina è stata molto sfortunata in amore dato che, proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi ha perso la testa per due cavalieri ed entrambi, dopo una conoscenza fatta di alti e bassi, hanno preferito conoscere altre donne. Dopo aver sbottato contro Guido e Giuseppe, scontenta delle loro ultime affermazioni sul suo conto, Sabrina si è nuovamente raccontata al magazine ufficiale di Uomini e Donne, svelando di aver deciso di cambiare vita questa estate.

Zago, infatti, ha colto un’occasione in un campo nuovo, lasciando il lavoro di agente immobiliare per accettarne uno come responsabile di sala in un ristorante elegante e molto conosciuto. Sabrina ha ammesso di essere spesso spaventata perché sa che sta azzardando, avendo deciso di reinventarsi a 57 anni, ma di sentirsi anche molto a proprio agio in questo nuovo ruolo. In amore invece? Ecco cosa ha svelato la dama bionda.

Uomini e Donne, Sabrina Zago pensa ancora a Giuseppe Molonia

Dopo aver raccontato di aver cambiato lavoro questa estate, pronta a dare una svolta alla sua vita a 57 anni, rinunciando anche alla sua estate se non per qualche giorno trascorso con l’adorata figlia a Milano Marittima, Sabrina Zago ha ammesso di pensare ancora a Giuseppe Molonia, il cavaliere che lo scorso anno le ha spezzato il cuore preferendole Rosanna Siino. Mentre Sabrina ha spiegato cosa prova per lui, Giuseppe è stato tirato in ballo nelle ultime registrazioni, durante uno scontro tra Alessio Pilli Stella e Rosanna.

“No non ho sentito nessuno. E va bene così. Ammetto di non aver completamente dimenticato qualcuno in particolare… Se mi capita di vedere una sua foto, sicuramente mi fa ancora un po’ effetto. Ma guardo avanti”.

Ha ammesso Sabrina, dunque confermando che Giuseppe è ancora nei suoi pensieri. Nessun nuovo amore al momento ma chissà che, proprio grazie al suo cambio vita di questa estate, non arriverà molto presto per lei l’occasione di avere un compagno al suo fianco.

