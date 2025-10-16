Uomini e Donne, Ruggiero D’Andrea contro Barbara De Santi: "È autistica, Dovrebbe essere radiata dall’albo delle maestre"

News VIP

Duro scontro post Uomini e Donne tra Ruggiero e Barbara: accuse, repliche e polemiche.

Dopo settimane di silenzio apparente, Ruggiero D’Andrea, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, è tornato a parlare della sua ex compagna Barbara De Santi, con dichiarazioni destinate a far discutere a lungo.

Uomini e Donne, Ruggiero D’Andrea: "Barbara mi aveva promesso che non sarebbe più tornata in trasmissione"

I due si erano conosciuti e innamorati proprio all’interno del dating show di Maria De Filippi, durante la scorsa edizione. La loro storia, intensa ma breve, si era conclusa tra incomprensioni, recriminazioni e accuse reciproche. Ma oggi, a distanza di mesi, le parole di Ruggiero riaprono ferite mai del tutto rimarginate.

Intervistato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, D’Andrea ha raccontato la sua versione dei fatti, esprimendo sorpresa per la decisione di Barbara di tornare in studio dopo la rottura:

“Sono rimasto stupito dalla sua scelta di rientrare in trasmissione, perché mi aveva giurato che, anche se tra noi fosse finita, non sarebbe mai più tornata a>Uomini e Donne.”

Un gesto che, a suo dire, ha confermato la distanza ormai incolmabile tra loro. Nel corso dell’intervista, l’ex cavaliere ha ripercorso le tappe della loro relazione, raccontando anche l’episodio che, a suo avviso, avrebbe segnato l’inizio della fine:

“I primi mesi siamo stati da Dio, anche se con delle incongruenze. Poi tutto è scaturito da un regalo per il suo compleanno che non le è piaciuto. Me lo ha disprezzato: lei voleva un tennis, ma io non ti regalo un tennis dopo due mesi e mezzo che ti conosco.”

Ruggiero ha spiegato di aver messo comunque impegno e sentimento nel dono:

“Ti ho fatto un bel regalo, e penso sia il gesto a contare. L’ho fatto fare anche a mano, con una scritta in particolare. Dovresti apprezzare il gesto, e invece lei: ‘No, è una cosa grezza, preferivo un tennis’.”

Un episodio che, secondo lui, ha messo in luce le differenze profonde tra i due — differenze che nemmeno l’affetto iniziale è riuscito a colmare. Ma a far più rumore sono state alcune affermazioni particolarmente forti dell’ex cavaliere, che ha usato parole pesanti nei confronti di Barbara:

“Uso un termine nei suoi confronti: lei è autistica. Io ho lavorato con ragazzi down e autistici per un anno e so come si comportano. Hanno un comportamento meticoloso e sempre ripetitivo. Lei è uguale: se esce dai suoi canoni inizia a sbarellare.”

Ruggiero non si è fermato qui. Nel prosieguo dell’intervista, ha ricordato un altro episodio — già emerso durante uno scontro televisivo — in cui Barbara gli avrebbe detto di essere l’uomo “più povero” con cui fosse mai stata. Una frase che lui non ha dimenticato e che oggi commenta con amarezza:

“Sarebbe da radiare dall’albo delle maestre. Fai la classista e hai da portare avanti dei ragazzi che devono studiare e crescere. Se tu sei la prima classista, come fai a spiegare ai ragazzi questa cosa?”

Infine, l’ex cavaliere ha chiarito di non aver voluto restare nel parterre proprio per evitare nuove tensioni:

“Se fossi rimasto in studio, sarebbe stato un continuo di frecciatine e provocazioni. Non ne valeva la pena.”

La replica di Barbara De Santi: “La verità vince sulle chiassose bugie”

Non si è fatta attendere la risposta di Barbara De Santi, che ha preferito replicare con eleganza e senza mai nominare direttamente l’ex compagno.

Poco dopo la pubblicazione dell’intervista, l’ex dama ha condiviso una storia su Instagram che suona come una risposta indiretta ma inequivocabile:

“La purezza non è solo dire la verità, ma anche ascoltare le bugie. La verità, anche sussurrata, vince sulle chiassose bugie.”

Una frase che molti hanno interpretato come un chiaro riferimento alle parole di Ruggiero, e che conferma come tra i due la tensione resti ancora altissima. La storia tra Ruggiero D’Andrea e Barbara De Santi, nata tra i riflettori del trono over, sembra essersi trasformata in un duello a distanza fatto di accuse, provocazioni e repliche social. Da un lato, un uomo che dice di essere rimasto deluso e amareggiato; dall’altro, una donna che cerca di difendere la propria verità e la propria dignità pubblica.

