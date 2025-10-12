Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea a ruota libera contro Barbara De Santi: ''Tornata per un discorso economico''

News VIP

Dopo il confronto con Barbara De Santi nello studio di Uomini e Donne arriva lo sfogo di Ruggero D’Andrea.

Ruggero D’Andrea e Barbara De Santi si sono confrontati nello studio di Uomini e Donne dopo la rottura. La dama è rimasta poi nel parterre del trono over alla ricerca di un nuovo amore, e il cavaliere ha commentato pungente accusandola di cercare un ritorno economico.

Uomini e Donne, Ruggero contro Barbara

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea e Barbara De Santi sembravano innamoratissimi. La relazione, tuttavia, si è conclusa durante l’estate poco prima dell’incidente della sorella della dama, un incidente molto grave che ha portato Barbara a concentrarsi esclusivamente su di lei per lunghi mesi. Nello studio del dating show di Maria De Filippi c’è stato un confronto tra Ruggero e Barbara, che non ha fatto sconti, accusando il cavaliere di non averle saputo stare vicino in un momento delicato, dedicandosi piuttosto alle uscite con gli amici e i social.

Ruggero si è difeso spiegando di averle chiesto più volte di poterla raggiungere e di provare ancora dei sentimenti per lei, ma Barbara non ha voluto saperne nulla e ha accettato di rimanere nel programma alla ricerca di un nuovo amore. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Ruggero ha fatto pesanti insinuazioni sulla situazione:

“Perché devi prendere in giro le persone? Tu stai là per un discorso fondamentalmente economico. Te lo dico senza problemi perché ha le collaborazioni con i social”.

Ha rivelato Ruggero certo che Barbara non fosse innamorata di lui ma semplicemente interessata a tornare a Uomini e Donne per un tornaconto economico. Ma non è tutto, il cavaliere ha commentato anche la possibilità che la sua ex fidanzata decida di iniziare a frequentare Federico Mastrostefano.

Uomini e Donne, Ruggero spara a zero su Federico e Barbara

Dopo essere tornata nello studio di Uomini e Donne, Barbara De Santi è stata notata da Federico Mastrostefano che ha ammesso di trovarla una donna interessante e di classe. La dama accetterà il corteggiamento di Federico, che è già uno dei cavalieri più contesi del parterre del trono over? Secondo Ruggero D’Andrea i due non hanno nulla in comune.

”Un Federico che non rientra proprio nei tuoi canoni, un po’ pure per il linguaggio. Non sto disprezzando Federico, però ha una cadenza romana, è scherzoso… Fai la maestrina, fai tanto la classista”.

Ha commentato piccato Ruggero, che crede che Federico non sia in alcun modo il prototipo della sua ex fidanzata. Secondo il cavaliere, inoltre, Barbara prenderebbe una grande cantonata frequentando il cavaliere romano, ben peggiore di quella che dice di aver preso con lui.

