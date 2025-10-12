TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea a ruota libera contro Barbara De Santi: ''Tornata per un discorso economico''
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea a ruota libera contro Barbara De Santi: ''Tornata per un discorso economico''

Irene Sangermano

Dopo il confronto con Barbara De Santi nello studio di Uomini e Donne arriva lo sfogo di Ruggero D’Andrea.

Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea a ruota libera contro Barbara De Santi: ''Tornata per un discorso economico''

Ruggero D’Andrea e Barbara De Santi si sono confrontati nello studio di Uomini e Donne dopo la rottura. La dama è rimasta poi nel parterre del trono over alla ricerca di un nuovo amore, e il cavaliere ha commentato pungente accusandola di cercare un ritorno economico.

Uomini e Donne, Ruggero contro Barbara

Dopo aver lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne, Ruggero D’Andrea e Barbara De Santi sembravano innamoratissimi. La relazione, tuttavia, si è conclusa durante l’estate poco prima dell’incidente della sorella della dama, un incidente molto grave che ha portato Barbara a concentrarsi esclusivamente su di lei per lunghi mesi. Nello studio del dating show di Maria De Filippi c’è stato un confronto tra Ruggero e Barbara, che non ha fatto sconti, accusando il cavaliere di non averle saputo stare vicino in un momento delicato, dedicandosi piuttosto alle uscite con gli amici e i social.

Ruggero si è difeso spiegando di averle chiesto più volte di poterla raggiungere e di provare ancora dei sentimenti per lei, ma Barbara non ha voluto saperne nulla e ha accettato di rimanere nel programma alla ricerca di un nuovo amore. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Ruggero ha fatto pesanti insinuazioni sulla situazione:

“Perché devi prendere in giro le persone? Tu stai là per un discorso fondamentalmente economico. Te lo dico senza problemi perché ha le collaborazioni con i social”.

Ha rivelato Ruggero certo che Barbara non fosse innamorata di lui ma semplicemente interessata a tornare a Uomini e Donne per un tornaconto economico. Ma non è tutto, il cavaliere ha commentato anche la possibilità che la sua ex fidanzata decida di iniziare a frequentare Federico Mastrostefano.

Uomini e Donne, Ruggero spara a zero su Federico e Barbara

Dopo essere tornata nello studio di Uomini e Donne, Barbara De Santi è stata notata da Federico Mastrostefano che ha ammesso di trovarla una donna interessante e di classe. La dama accetterà il corteggiamento di Federico, che è già uno dei cavalieri più contesi del parterre del trono over? Secondo Ruggero D’Andrea i due non hanno nulla in comune.

”Un Federico che non rientra proprio nei tuoi canoni, un po’ pure per il linguaggio. Non sto disprezzando Federico, però ha una cadenza romana, è scherzoso… Fai la maestrina, fai tanto la classista”.

Ha commentato piccato Ruggero, che crede che Federico non sia in alcun modo il prototipo della sua ex fidanzata. Secondo il cavaliere, inoltre, Barbara prenderebbe una grande cantonata frequentando il cavaliere romano, ben peggiore di quella che dice di aver preso con lui.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Americane: Finn sconvolto dalla "resurrezione" di Luna, lo dirà a Steffy prima del suo ritorno?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Finn sconvolto dalla "resurrezione" di Luna, lo dirà a Steffy prima del suo ritorno?
Amici, Annalisa ricorda la sua prima sera nella scuola e poi svela: "Io giudice in un talent? Accetterei, ma con..."
news VIP Amici, Annalisa ricorda la sua prima sera nella scuola e poi svela: "Io giudice in un talent? Accetterei, ma con..."
Ballando con le Stelle cambia orario: ecco quando va in onda questa sera sabato 11 ottobre
news VIP Ballando con le Stelle cambia orario: ecco quando va in onda questa sera sabato 11 ottobre
Maria De Filippi a lavoro (anche) per il Grande Fratello Vip: "Sta dando una mano a Signorini"
news VIP Maria De Filippi a lavoro (anche) per il Grande Fratello Vip: "Sta dando una mano a Signorini"
Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 11 ottobre
anticipazioni TV Ballando con le Stelle, le anticipazioni della puntata di sabato 11 ottobre
Grande Fratello, rissa sfiorata tra Omer e Jonas: "Attenti alle parole che usate con me", la regia interviene!
news VIP Grande Fratello, rissa sfiorata tra Omer e Jonas: "Attenti alle parole che usate con me", la regia interviene!
La forza di una donna: Chi è Ahu Yagtu? Tutto sull'elegante Piril della Soap Turca
anticipazioni TV La forza di una donna: Chi è Ahu Yagtu? Tutto sull'elegante Piril della Soap Turca
Grande Fratello, Anita Mazzotta fuori dalla Casa: cos'è successo?
news VIP Grande Fratello, Anita Mazzotta fuori dalla Casa: cos'è successo?
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV