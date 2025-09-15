Uomini e Donne, Rosario Guglielmi tronista: i commenti (negativi) del pubblico

News VIP

Rosario Guglielmi è il nuovo tronista di Uomini e Donne ma il pubblico del dating show di Maria De Filippi non gradisce.

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è Rosario Guglielmi, ex protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island su Canale 5. L’annuncio ufficiale da parte della redazione non c’è ancora stato ma ormai è questione di ore, così nel frattempo il pubblico si è scatenato commentando, in modo decisamente negativo, la decisione.

Uomini e Donne, Rosario Guglielmi nuovo tronista

Tra i protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island che, più di tutti, hanno attirato l’attenzione del pubblico c’è certamente Rosario Guglielmi. Entrato nel programma condotto da Filippo Bisciglia insieme a Lucia Ilardo, la quale lamentava una mancanza di presa di posizione del suo fidanzato soprattutto nei confronti di una possibile convivenza tra loro, essendo impegnati in una relazione a distanza difficile da mandare avanti ancora per molto, Rosario alla fine si è deciso ad accontentarla al falò di confronto finale.

Durante l’intervista con Filippo per raccontare cosa è successo un mese dopo la fine delle riprese del programma di Canale 5, Rosario ha scoperto che Lucia gli ha mentito, incontrando di nascosto uno dei tentatori lontano dalle telecamere. A quel punto, sconvolto, Rosario ha deciso di lasciare Lucia e a quanto pare la love story non è mai più tornata come prima, nessun ritorno di fiamma nonostante qualche piccola segnalazione sulla coppia, ma neppure nessuna nuova relazione per Guglielmi. È stato lui stesso, infatti, a negare ogni tipo di coinvolgimento con Siriana, ex tentatrice di Temptation Island, e dunque è single. Talmente single che Maria De Filippi lo ha voluto come nuovo tronista di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, reazioni negativi alla nomina di Rosario a tronista

Quando si è diffusa sul web l’anticipazioni sull’identità del nuovo tronista di Uomini e Donne, ovvero Rosario Guglielmi, il pubblico del dating show di Maria De Filippi si è lamentato per la scelta mariana. Sul trono, innanzitutto c’è già Flavio Ubirti, anche lui protagonista di Temptation Island, dunque il pubblico non ha trovato saggio riciclare ben due nomi dal programma condotto da Filippo Bisciglia, e avrebbe preferito che fosse data la possibilità a qualche sconosciuto, senza dubbio meno interessato alle telecamere.

Poi c’è chi non trova Rosario abbastanza interessante per questo ruolo, avendolo visto piuttosto composto durante il suo percorso con Lucia Ilardo, al punto da trovarlo estremamente noioso. Infine, proprio alla luce della recente rottura con Lucia, molti fan di Uomini e Donne hanno fatto notare che forse è troppo presto per Rosario per mettersi a cercare l’anima gemella. Cosa ne pensate?

