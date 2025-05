Uomini e Donne, Rosanna si lascia andare a parole inaspettate su Gemma e Gianmarco

News VIP

Rosanna, protagonista del trono over di Uomini e Donne, fa commenti sul percorso di Gianmarco Steri ed elogia Gemma Galgani.

Rosanna si è presa la scena nello studio di Uomini e Donne, grazie alla conoscenza con Giuseppe che sta facendo discutere. Mentre Tina Cipollari è certa che i due protagonisti del trono over siano d’accordo e stiano prendendo in giro tutti, e le Anticipazioni ci rivelano che dimostreranno il contrario uscendo insieme come nuova coppia, la dama siciliana si lascia andare a commenti inaspettati su Gemma Galgani e sul tronista Gianmarco Steri.

Uomini e Donne, Rosanna elogia Gianmarco Steri

Manca sempre meno alla scelta di Gianmarco Steri nello studio di Uomini e Donne. La stagione del dating show di Maria De Filippi volge al termine e il tronista romano è diviso tra Nadia Di Diodato e Cristina Ferrara, entrambe molto prese dalla conoscenza con Gianmarco, che ora dovrà fare la sua scelta sperando di non sbagliare e puntare sulla ragazza sbagliata. Il percorso di Gianmarco è stato seguito con tanta passione dal pubblico del dating show di Canale 5 che si è affezionato al romano già durante la conoscenza con Martina De Ioannon, e quindi tutti sono pronti a sintonizzarsi davanti alla televisione per la sua ultima apparizione della stagione con petali rossi e tante emozioni. Anche Rosanna ha apprezzato il percorso di Gianmarco e al magazine del dating show di Canale 5 ha rivelato:

“Gianmarco mi è sempre piaciuto come ragazzo, mi piacciono i suoi modi, il suo mettersi in gioco, la sua intelligenza nel cercare le risposte che gli servono e la sua grande disponibilità ad accogliere le emozioni delle persone. Non ho mai sentito frasi che possano offendere una donna. Il suo più grande punto di forza è il sorriso”.

La dama siciliana, che ha preso tanto spazio nel trono over grazie alla sua conoscenza con Giuseppe, ha grande stima di Gianmarco e conferma il filone positivo dei protagonisti del programma che lo trovano sincero e davvero interessato all’amore. Anche Rosanna ha trovato l’amore proprio con Giuseppe: le Anticipazioni, infatti, ci hanno rivelato che i due lasceranno Uomini e Donne come coppia e poi una recente segnalazione ha confermato che la love story procede a gonfie vele.

Uomini e Donne, Rosanna dice la sua su Gemma Galgani

Nella lunga chiacchierata con la redazione del settimanale di Uomini e Donne, dopo aver lanciato una frecciatina a Sabrina Zago, che inizialmente era la sua rivale in amore dato che la dama bionda era perdutamente cotta di Giuseppe pur non essendo ricambiata, Rosanna ha parlato anche di Gemma Galgani. La dama torinese è un’istituzione nel programma di Maria De Filippi dopo un decennio di presenza fissa nel parterre femminile del trono over e tante delusioni d’amore. Questa stagione non sta andando meglio, dato che Gemma è alle prese con la conoscenza con Arcangelo, ma lui è interessato anche a Marina e sembra avvicinarsi alla torinese solo per sfidare l’opinione di Tina e Gianni. Cosa pensa Rosanna di Gemma? La sua risposta lascia stupiti.

“Gemma, perché nonostante la sua età ha una grande forza di volontà che mostra ogni volta che si rimette in gioco. Poi non si può non notare la sua eleganza nell’esprimersi, nel portamento, nell’affrontare anche le discussioni che la riguardano in prima persona. Forse un po’ tutte dovremmo prendere esempio da lei, quando qualcosa non va come vorremmo. Dovremmo alzarci, mostrare il nostro disappunto e lasciare cadere le cose nel dimenticatoio. La vita è un dono a cui va data la giusta importanza”.

Insomma, Rosanna ha ammesso di avere molta stima di Gemma per il suo modo di fare, nonostante spesso e volentieri è protagonista di tante critiche in puntata e sui social, dove il pubblico vorrebbe vederla finalmente reagire diversamente, senza piangere e disperarsi per un uomo. Come sta facendo esattamente nelle ultime puntate, disperata per Arcangelo non capendo che il cavaliere non è interessato a lei ma è semplicemente garbato.

