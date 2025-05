Uomini e Donne, Rosanna contro Sabrina: ''È bella e intelligente ma se ne dimentica''

News VIP

Rosanna, protagonista del trono over di Uomini e Donne, parla della sua conoscenza con Giuseppe poi lancia una frecciatina a Sabrina Zago.

Rosanna è una delle nuove protagoniste del trono over di Uomini e Donne. La dama sta conoscendo meglio Giuseppe, scatenando l’iniziale ira di Sabrina Zago, e proprio sulla dama bionda si è fatta un’opinione molto netta che ha raccontato al magazine del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Rosanna parla di Tina Cipollari

Dopo aver chiuso la sua conoscenza con Sabrina Zago, Giuseppe si è invaghito di Rosanna una bella dama originaria della Sicilia, che sembra avere le idee piuttosto chiare su cosa vuole dall’amore. Con due figlie che adora e un matrimonio durato poco alle spalle, Rosanna cerca un uomo che non la costringa a reprimere sé stessa o a grande rinunce, e Giuseppe sembra proprio l’uomo ideale per lei. Al magazine ufficiale di Uomini e Donne, la dama ha parlato della sua avventura nel programma, ammettendo di essersi iscritta spinta proprio dalle figlie dopo averci pensa a lungo, e ha poi commentato anche l’atteggiamento di Tina Cipollari, che più di una volta si è scagliata contro di lei in puntata. Nonostante Rosanna abbia ben chiaro di non aver suscitato nella verace opinionista alcun tipo di simpatia, la dama ha ammesso di trovare spesso e volentieri giuste le parole di Tina, anche quando esagera con i toni. A proposito di Giuseppe, invece, ha ammesso:

“In realtà non mi aveva colpita da subito. Anzi, dopo quello che vedevo da casa mi ponevo la domanda: “E se un uomo fosse così con me?”. Quasi sicuramente non gli avrei dato modo di rivolgermi parola per la terza volta. Poi, però, in puntata si è avvicinato per invitarmi a ballare, e si è mostrato disponibile, attento, sorridente, quasi imbarazzato. Non mi sentivo predisposta verso di lui. Ma comunque non mi piace giudicare le persone in base alle valutazioni altrui. Anche perché ogni giudizio è soggettivo. Non sono una persona facilmente manipolabile, e non importata se tante persone la pensano diversamente da me”.

Insomma, non è stato un colpo di fulmine per Rosanna che, a differenza di Giuseppe, vuole conoscere anche altre persone per fare le sue valutazioni. Il cavaliere ha preso sportivamente la questione, mostrandosi pronto a mettersi in gioco e grazie alle Anticipazioni sappiamo che questo sarà un punto di svolta nella conoscenza con Rosanna, dato che i due abbandoneranno insieme Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Rosanna punge Sabrina Zago

La conoscenza con Giuseppe è stata segnata senza dubbio dell’iniziale interferenza di Sabrina Zago, che era molto presa dal cavaliere e ci è rimasta male quando lui ha preferito Rosanna. Per lunghissime puntate, infatti, abbiamo visto i tre a confronto al centro studio e Sabrina ha ammesso di essersi sentita presa in giro da Giuseppe, dal momento che lui a suo dire aveva fatto dichiarazioni piuttosto importanti. Rosanna ha confidato che, tra le donne del parterre femminile del trono over, non prova alcuna ammirazione per Sabrina e ha poi spiegato il perché:

“Solo ed esclusivamente perché è una donna a cui non manca nulla, bellezza e intelligenza, ma che purtroppo dimentica di avere. Se Giuseppe non ricambia il suo sentimento oppure adotta un atteggiamento che la offende, secondo me dovrebbe dire a sé stessa: “Questo sei tu, e questo sono io, siamo diversi e non sei quello che voglio”. Invece che fa? Cerca di convincere lui dei suoi errori quando dovrebbe rimanere concentrata soltanto su ciò di cui lei ha bisogno. Le persone si innamorano solo se ricevono amore anche dall’altro. Lei invece si è innamorato dell’idea dell’amore. Qualcosa che fino ad oggi non ha ricevuto da Giuseppe”.

Insomma, Rosanna non approva il fatto che Sabrina si sia messa in gioco con Giuseppe anche a costo di andare contro sé stessa, dimenticando di darsi un tono perché prima di una corteggiatrice è una donna fatta e finita. Decisamente un commento che, durante la messa in onda del programma di Maria De Filippi, è venuto in mente un po’ a tutti.

