Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza ospiti in studio: ''L'ho mollato su WhatsApp''

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono tornati nello studio di Uomini e Donne per parlare della loro relazione, e la dama di Cassino ha fatto una relazione shock.

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, andata in onda su Canale 5, sono tornati in studio Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, per parlare della loro storia d’amore. Tutto procede a gonfie vele anche se, a causa di un brutto litigio dettato dalla gelosia, la dama ha lasciato il cavaliere con un messaggio su WhatsApp, per poi tornare a fare pace. Ecco cosa è successo.

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro ospiti in studio

Dopo la sfuriata di Tina Cipollari contro Giuseppe e quella di Maria De Filippi contro Giovanni, nell’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda su Canale 5, c’è stato spazio anche per parlare d’amore con una delle coppie più chiacchierate del trono over. Stiamo parlando di Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. La dama di Cassino non ha mai nascosto il suo grande interesse per il cavaliere salernitano, ma lui aveva preferito concentrarsi inizialmente sulla conoscenza di Ida Platano. La relazione si è consumata in pochissimi mesi, portando Ida a salire sul trono del dating show di Canale 5, e il cavaliere a tornare in studio alla ricerca dell’amore.

Finalmente, è sbocciato il sentimento per Roberta e i due hanno lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne come una nuova coppia ufficiale. Negli ultimi mesi, sempre più innamorati, Roberta e Alessandro sono stati protagonisti di diversi pettegolezzi, soprattutto dopo che la dama ha confidato il desiderio di una nuova gravidanza, ma al momento vivono la relazione a distanza e non hanno progetti di allargare la famiglia. Ospiti della puntata, Alessandro e Roberta hanno rivelato un divertente retroscena sulla loro relazione.

Uomini e Donne, Roberta ha lasciato Alessandro: ecco perché

Maria De Filippi ha accolto nello studio di Uomini e Donne Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, una delle coppie più amate e chiacchierate del trono over del dating show di Canale 5. Sebbene la relazione sia solida e i due siano molto innamorati, sembra che Roberta sia particolarmente gelosa di Alessandro e non sia felice quando lui esce da solo con i suoi amici. Raccontando qualche retroscena, il cavaliere salernitano ha ammesso di aver passato giorni terribili quando la sua fidanzata, scontenta a causa di una particolare uscita che prevedeva il pernottamento in un hotel, si è infuriata e lo ha lasciato con un messaggio via Whatsapp.

Nonostante questo episodio, l’armonia di coppia è stata recuperata e anche Vicinanza ha confidato poi di non essere immune alla gelosia nei confronti della sua compagna. Dopo aver fatto ridere tutti con questo aneddoto inaspettato, Roberta ha preso parola per ringraziare Uomini e Donne per averle permesso di incontrare Alessandro, con il quale ad oggi è una donna davvero felice e realizzata.

