Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: nozze vicine e gossip spento

Sempre più innamorati e uniti, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza fanno cambiare idea agli haters, soprattutto ora che si parla di matrimonio in vista.

Nonostante facciano coppia fissa ormai da diverso tempo, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza sono spesso al centro di pettegolezzi e congetture, messi in dubbio dal pubblico di Uomini e Donne. Ora, tuttavia, si parla di nozze in vista e i recenti avvenimenti confermano la loro buona fede.

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro vicini alle nozze?

Dopo un percorso fatto di alti e bassi nello studio di Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno lasciato insieme lo studio del dating show di Maria De Filippi. La dama di Cassino ha creduto subito in questa possibile relazione, ha lottato ed è rimasta molto ferita quando lui ha preferito intrecciare una storia d’amore con Ida Platano, mettendo da parte l’orgoglio quando lui è tornato single nel parterre del trono over, e alla fine facendogli capire che insieme potevano essere qualcosa di bello. Ed ecco che, ad oggi, Roberta e Alessandro sono più uniti che mai e molto innamorati.

Tornati come ospiti nello studio di Uomini e Donne, Roberta e Alessandro hanno ironizzato sulla loro reciproca gelosia ma, tranne che per questo piccolo dettaglio, tutto procede per il meglio e il cavaliere di Salerno ha intrecciato anche un rapporto splendido con il figlio della sua compagna, mostrandosi molto affettuoso e protettivo nei confronti del bambino, pronto a formare una vera e propria famiglia allargata. La coppia non ha mai nascosto di desiderare un figlio insieme, come è successo per Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone recentemente genitori e sotto attacco social, ma per il momento una gravidanza non è ancora arrivata. Si mormora, invece, che presto potrebbero convolare a nozze!

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro fanno cambiare idea a tutti

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza hanno fatto ricredere tutti i fan di Uomini e Donne nonostante inizialmente in pochi avrebbero scommesso su questa coppia. Il loro amore per i social e per le telecamere, il red carpet un po’ pacchiano a Venezia e tanti altri indizi, infatti, avevano pensato un po’ tutti a pensare che questa coppia fosse più interessata alla visibilità che ai commenti.

Invece, ecco che ora arriva una segnalazione su Di Padua e Vicinanza, ovvero un matrimonio in vista per suggellare il loro amore con una bellissima cerimonia davanti ad amici e parenti. Inviteranno anche Ida Platano? Crediamo proprio di no, ma potrebbe esserci qualche volto di Uomini e Donne. Mentre si attende la conferma del gossip, va sottolineato che è sempre più lampante che questa coppia sia davvero innamorata e che stia puntando a passare il resto della vita insieme, costruendo un bel rapporto davanti gli occhi di tutti.

