Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza in crisi? Le parole dell'ex dama: "Preferisco stare in silenzio"

News VIP

La coppia, nata del dating show di Uomini e Donne, non sembra stia attraversando un momento particolarmente sereno.

Da diversi giorni ormai, si stanno diffondendo voci riguardo a una presunta crisi nella relazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. La coppia, nata del dating show di Uomini e Donne, ha lasciato il programma più di un anno fa per inseguire il loro sogno d’amore e a gennaio hanno festeggiato da pochi giorni il primo anniversario della loro relazione.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, momento difficile

La coppia tuttavia è diventata meno presente sui social con un registro progressivo calo di foto insieme, soprattutto quelle in cui si scambiavano baci appassionati incorniciati da sfondi suggestivi, elementi ormai considerati il metro per misurare il benessere di una love story. Questo silenzio aveva fatto temere il peggio, finché la coppia non ha cercato di dissipare i dubbi pubblicando alcuni scatti d’amore su Instagram, per poi farli sparire nuovamente. Ieri, però, Roberta Di Padua ha voluto chiarire definitivamente la situazione, scrivendo:

"Volevo chiarire delle notizie che sono uscite… ci tenevo a dire che io vivo una storia normale e quindi ci sono dei momenti in cui ci capiamo e altri in cui non ci capiamo. Poi però l’intelligenza e i sentimenti portano a superare certi momenti.Preferisco stare in silenzio e poi ritrovare un’armonia. Non lo faccio per hype. Qualsiasi notizia, bella o brutta, la saprete sempre da me. Non ho mai avuto bisogno di terze persone per dar voce ai miei pensieri…"

Nel frattempo, Alessandro Vicinanza ha replicato in modo più criptico, lasciando intendere che la situazione è ancora in evoluzione. Ad aggravare la tensione, una foto recente della coppia, che li ritrae mentre si baciano a Napoli, è scomparsa dalla loro bacheca Instagram, e poco dopo lui ha pubblicato una frase sibillina:

"Sei per chi ha visto il peggio di te e per te stravede lo stesso…"

Poco prima di Natale, intervistati dal settimanale Nuovo Tv, Roberta e Alessandro avevano confessato il grande desiderio di poter diventare genitori:

"Spero di diventare padre a breve, è nei miei pensieri. Se avessi una sorpresa da parte di Roberta sarei l’uomo più felice del mondo e per me sarebbe il più bel regalo di Natale.” ha dichiarato Vicinanza.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.