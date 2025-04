Uomini e Donne, ricordate Cristian Gallella? Ecco cosa fa oggi l’ex Tronista

News VIP

Cristian Gallella è senza dubbio uno degli ex tronisti più amati di Uomini e Donne, ma cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Tutti i fan di Uomini e Donne, ricorderanno Cristian Gallella ovvero uno dei tronisti più famosi nella storia del dating show di Canale 5. Ma cosa fa oggi, dopo la fine del suo matrimonio da Tara Gabrieletto? Scopriamolo insieme.

Uomini e Donne, Cristian e Tara si sono lasciati

Nel 2007, Cristian Gallella si è presentato nello studio di Uomini e Donne come corteggiatore di Paola Frizziero, ma la tronista gli ha preferito Carmine Fummo e così, nel 2011, Maria De Filippi gli ha offerto il trono più famoso della televisione italiana. Dopo un percorso fatto di alti e bassi, Cristian ha scelto Tara Garbielletto, dando vita ad un amore travolgente che è ancora nel cuore dei fan del dating show di Canale 5. Nel 2014, la coppia ha preso parte a Temptation Island e, al falò di confronto finale, Cristina ha chiesto a Tara di sposarlo. Nel 2016 si sono tenute le nozze sotto lo sguardo vigile delle telecamere di Verissimo ma nel 2020, poco dopo il loro trasferimento a Roma con il sogno di aprire un bar insieme, Tara e Cristina si sono lasciati.

La rottura è stata ricca di colpi di scena, con Tara che ha accusato l’ex marito di averla tradita pur non dicendolo mai chiaramente mentre Cristina ha accusato lei di aver rovinato il suo rapporto con Maria De Filippi. Insomma, non una rottura pacifica. Dopo la separazione, Gallella si è fidanzato con Sofia Oranges, una giornalista e conduttrice sportiva, conosciuta in un bar della Capitale ma la relazione è durata due anni, conclusa a gennaio 2024. Questa volta, per fortuna, sembra che i rapporti siano buoni nonostante Cristina e Sofia abbiano preso strade diverse.

Uomini e Donne, che fine ha fatto Cristian Gallella?

Dopo aver ufficializzato la separazione da Tara Gabrieletto, Cristian Gallella si è messo alla prova in una nuova relazione con Sofia Oranges ma purtroppo la relazione non è decollata. Grazie a lei, comunque, l’ex tronista di Uomini e Donne si è riavvicinato ai genitori, con i quali era in lite da anni. Ma cosa fa oggi Cristian?

Attualmente gestisce una cetena di negozi e dunque è un imprenditore, ma non è la sua unica attività. Gallella, infatti, lavora anche come tipster ovvero una figura che fornisce consigli e suggerimenti sulle scommesse di tutti gli eventi sportivi, in Italia in particolare sul calcio dato che è lo sport più diffuso e amato. Tara, invece, lavora come tolettatrice di cani ma è anche una influencer piuttosto amata su Instagram. Nel frattempo, spunta un nuovo gossip su un’altra coppia molto amata di Uomini e Donne, quella formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo, che secondo alcuni sarebbero in crisi.

