TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, ricordare l’ex tronista Joele Milan? Ecco come è cambiato
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, ricordare l’ex tronista Joele Milan? Ecco come è cambiato

Irene Sangermano

Joele Milan, ex protagonista di Uomini e Donne nel ruolo di tronista, è cambiato moltissimo nel corso degli anni.

Uomini e Donne, ricordare l’ex tronista Joele Milan? Ecco come è cambiato

Ricordate l’ex tronista di Uomini e Donne Joele Milan? Il giovane fu cacciato nel 2021 a poche settimane dalla sua nomina sul trono del dating show di Canale 5 e oggi appare davvero molto cambiato.

Uomini e Donne, Joele Milan che fine ha fatto?

Nel 2021, Joele Milan è stato nominato tronista di Uomini e Donne insieme a Andrea Nicole Conte, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti. Il ragazzo di 26 anni si è descritto come un ragazzo semplice, nato da una famiglia molto affettuosa, che tuttavia non si è mai innamorato veramente eccetto che una volta a vent’anni, una relazione che l’ha segnato e l’ha fatto rimanere solo per diverso tempo dopo la rottura. Insomma, Joele era partito con le migliori intenzioni all’interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, peccato che dopo neppure un mese il tronista si è fatto cacciare proprio dalla padrona di casa.

Durante un ballo al centro dello studio, infatti, Joele ha chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis, quella che l’aveva colpito maggiormente, di aggiungere su Instagram il suo migliore amico così da poter parlare anche lontano dalle telecamere ed essere certo della sua futura scelta. Peccato che, nonostante la musica di sottofondo, i microfoni abbiano continuato a registrare tutto e così, dopo aver fatto sentire l’audio incriminato, Maria ha chiesto a Joele di lasciare il trono perché il suo comportamento andava contro le regole del programma. Joele si è sfogato poi sui social, ringraziando Maria per la sua comprensione e accusando Tina Cipollari, avvistata al pronto soccorso, e Gianni Sperti di essere stati fin troppo duri con lui. Ma cosa fa oggi l’ex tronista di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, Joele Milan cambia aspetto!

Dopo la fine precoce del suo percorso a Uomini e Donne, Joele Milan ha chiesto scusa per il suo comportamento, ammettendo di non aver chiesto a Ilaria Melis di contattarlo sui social con malizia, si è poi sfogato contro gli opinionisti, accusandoli di avere sempre dei preferiti e di mettere alla gogna chi non incontra la loro simpatia sin dall’inizio. Ma non è tutto.

Per celebrare questa esperienza naufragata, Joele si è tatuato sul braccio un trono scoppiato, il simbolo del dating show di Maria De Filippi. Sono passati quattro anni dalla sua esperienza nel programma di Canale 5 e Joele è molto cambiato. La sua passione per i tatuaggio non si è arrestata dato che il ragazzo ha deciso di tatuare praticamente tutto il corpo, anche il cranio dove sono spariti i capelli lisci e fluenti. Insomma, Joele è davvero irriconoscibile nelle foto che ha pubblicato Amedeo Venza su Instagram.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Uomini e Donne, Roberta Di Padua si racconta: "Maria De Filippi mi ha cambiato la vita. Con Alessandro mi sento al sicuro"
news VIP Uomini e Donne, Roberta Di Padua si racconta: "Maria De Filippi mi ha cambiato la vita. Con Alessandro mi sento al sicuro"
Uomini e Donne, la dolorosa confessione di un'ex tronista: "È orrendo! Non riesco più ad avere una vita normale"
news VIP Uomini e Donne, la dolorosa confessione di un'ex tronista: "È orrendo! Non riesco più ad avere una vita normale"
Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 agosto 2025, replica: Ridge mette Hope sotto torchio!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 16 agosto 2025, replica: Ridge mette Hope sotto torchio!
Taylor Mega a cuore aperto: "Non posso avere figli, sto valutando l'adozione"
news VIP Taylor Mega a cuore aperto: "Non posso avere figli, sto valutando l'adozione"
Beautiful Anticipazioni Americane: Bill minaccia Grace Buckingham, lo Spencer è pericoloso!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Bill minaccia Grace Buckingham, lo Spencer è pericoloso!
Beautiful, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 agosto 2025
Uomini e Donne, Verissimo e Amici: ecco quando torneranno in onda i programmi di Canale 5
news VIP Uomini e Donne, Verissimo e Amici: ecco quando torneranno in onda i programmi di Canale 5
Amici 23, Sarah Toscano replica al bodyshaming degli haters con un video
news VIP Amici 23, Sarah Toscano replica al bodyshaming degli haters con un video
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV