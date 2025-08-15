Uomini e Donne, ricordare l’ex tronista Joele Milan? Ecco come è cambiato

News VIP

Joele Milan, ex protagonista di Uomini e Donne nel ruolo di tronista, è cambiato moltissimo nel corso degli anni.

Ricordate l’ex tronista di Uomini e Donne Joele Milan? Il giovane fu cacciato nel 2021 a poche settimane dalla sua nomina sul trono del dating show di Canale 5 e oggi appare davvero molto cambiato.

Uomini e Donne, Joele Milan che fine ha fatto?

Nel 2021, Joele Milan è stato nominato tronista di Uomini e Donne insieme a Andrea Nicole Conte, Roberta Ilaria Giusti e Matteo Fioravanti. Il ragazzo di 26 anni si è descritto come un ragazzo semplice, nato da una famiglia molto affettuosa, che tuttavia non si è mai innamorato veramente eccetto che una volta a vent’anni, una relazione che l’ha segnato e l’ha fatto rimanere solo per diverso tempo dopo la rottura. Insomma, Joele era partito con le migliori intenzioni all’interno dello studio del dating show di Maria De Filippi, peccato che dopo neppure un mese il tronista si è fatto cacciare proprio dalla padrona di casa.

Durante un ballo al centro dello studio, infatti, Joele ha chiesto alla corteggiatrice Ilaria Melis, quella che l’aveva colpito maggiormente, di aggiungere su Instagram il suo migliore amico così da poter parlare anche lontano dalle telecamere ed essere certo della sua futura scelta. Peccato che, nonostante la musica di sottofondo, i microfoni abbiano continuato a registrare tutto e così, dopo aver fatto sentire l’audio incriminato, Maria ha chiesto a Joele di lasciare il trono perché il suo comportamento andava contro le regole del programma. Joele si è sfogato poi sui social, ringraziando Maria per la sua comprensione e accusando Tina Cipollari, avvistata al pronto soccorso, e Gianni Sperti di essere stati fin troppo duri con lui. Ma cosa fa oggi l’ex tronista di Uomini e Donne?

Uomini e Donne, Joele Milan cambia aspetto!

Dopo la fine precoce del suo percorso a Uomini e Donne, Joele Milan ha chiesto scusa per il suo comportamento, ammettendo di non aver chiesto a Ilaria Melis di contattarlo sui social con malizia, si è poi sfogato contro gli opinionisti, accusandoli di avere sempre dei preferiti e di mettere alla gogna chi non incontra la loro simpatia sin dall’inizio. Ma non è tutto.

Per celebrare questa esperienza naufragata, Joele si è tatuato sul braccio un trono scoppiato, il simbolo del dating show di Maria De Filippi. Sono passati quattro anni dalla sua esperienza nel programma di Canale 5 e Joele è molto cambiato. La sua passione per i tatuaggio non si è arrestata dato che il ragazzo ha deciso di tatuare praticamente tutto il corpo, anche il cranio dove sono spariti i capelli lisci e fluenti. Insomma, Joele è davvero irriconoscibile nelle foto che ha pubblicato Amedeo Venza su Instagram.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.