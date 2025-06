Uomini e Donne, riavvicinamento in corso tra Federico Nicotera e Carola Carpanelli

News VIP

I fan di Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono in festa. Si parla di un ritorno di fiamma per l’ex coppia di Uomini e Donne.

I fan di Uomini e Donne ricordano senza dubbio la coppia formata da Federico Nicotera e Carola Carpanelli, una coppia che ha fatto sognare i fan del dating show di Maria De Filippi e che si è lasciata tra un mare di polemiche. Dopo il flirt con Isobel Kinnear, ballerina di Amici, sembra che l’ex tronista sia tornato alla corte della sua ex fidanzata. Ecco la segnalazione.

Uomini e Donne, ritorno di fiamma per Federico e Carola?

Tra i troni degli ultimi anni, quello di Federico Nicotera rimane uno dei preferiti dal pubblico di Uomini e Donne, proprio per il colpo di fulmine clamoroso che il tronista ha avuto per Carola Carpanelli. Il loro percorso nello studio del dating show di Canale 5 non è stato semplice, dato che Federico ha messo spesso in discussione Carola e fino all’ultimo sembrava combattuto, non fidandosi completamente della ragazza. Dopo la scelta emozionante, la coppia ha vissuto i primi mesi in modo idilliaco poi qualcosa si è rotto e la coppia si è lasciata tra un mare di polemiche, con Federico molto rancoroso nei confronti della sua ex perché ancora profondamente innamorato di lei.

Carola, tuttavia, ha confidato di non poter andare avanti con una persona che non la lasciava respirare e non si fidava mai veramente di lei. Negli ultimi mesi, Nicotera sembrava finalmente aver voltato pagina con il flirt con Isobel Kinnear, ballerina professionista di Amici. La coppia è apparsa molto innamorata fino a poche settimane fa, quando gli esperti di gossip hanno fatto sapere che i due si sono lasciati non nel migliore di modi, tanto che lei tornato in Australia per le vacanze estive dai suoi genitori, non ha mancato di lanciare dardi infuocati a Nicotera sui social. Ma perché la relazione è finita? Sembra che il motivo, ancora una volta, sia Carola.

Uomini e Donne, riavvicinamento in corso tra Federico e Carola

Sebbene Federico Nicotera sembrasse piuttosto felice al fianco di Isobel Kinnear, almeno stando alle varie segnalazioni su questa nuova coppia, sono arrivate indiscrezioni su una realtà completamente diversa che riporta l’ex tronista di Uomini e Donne ancora profondamente innamorato della sua ex fidanzata, Carola Carpanelli. E infatti, neanche il tempo di annunciare la rottura con la ballerina professionista di Amici, che Federico è tornato a contattare Carola per riprovarci. A darne notizia è Deianira Marzano che, su Instagram, fa sapere:

“So per certo che Carola Carpanelli e Federico Nicotera si sentono di nuovo, anche se non vogliono farlo sapere a nessuno. Sicuramente loro negano, ma chi li conosce sa benissimo che è così”.

Insomma, sembra che Federico e Carola stiano valutando di riprovarci e darsi una seconda occasione. Al momento, tuttavia, la coppia spera di non dover rendere pubblico il ritorno di fiamma, forse perché ci sono ancora tanti conti in sospeso tra loro e la situazione non è limpida. Cosa ne pensate di questo ritorno di fiamma? Certo la notizia mette in cattiva luce Federico, che per mesi è stato accusato di star usando Isobel solo per far ingelosire Carola.

