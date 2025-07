Uomini e Donne, Raffaella Scuotto si sfoga su Instagram: ''Ridicolo e imbarazzante''

News VIP

Raffaella Scuotto, dopo la rottura con Brando Ephrikian, si sfoga su Instagram parlo delle accuse che le sono state rivolte. Ecco cosa ha detto l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian si sono ufficialmente lasciati. Una rottura improvvisa che è dispiaciuta molto al pubblico di Uomini e Donne, fan di questa giovane coppia che ha provato a far funzionare il rapporto nonostante le difficoltà dettate anche dalla distanza. L’ex corteggiatrice è stata presa di mira da alcuni gossip sulla questione, una ferita ancora aperta per lei, e ha deciso di replicare su Instagram con un lucido sfogo.

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto si difende dal gossip

Tra le coppie di Uomini e Donne che hanno appassionato maggiormente il pubblico del dating show di Canale 5 negli ultimi anni, c’è senza dubbio quella formata da Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian. La giovane coppia ha intrapreso una relazione distanza non senza qualche problema, tanto che pochi mesi dopo la scelta nello studio del programma di Maria De Filippi, ha annunciato la rottura. Il sentimento, tuttavia, non era svanito e così Brando e Raffaella hanno chiarito e sono riusciti a ricucire il rapporto, trascorrendo altri mesi bellissimi insieme e appassionando il pubblico alla loro love story. Pochi giorni fa, tuttavia, a seguito di strani movimento social che avevano fatto preoccupare i loro fan, Raffaella ha annunciato la rottura con Brando.

Un colpo basso per i sostenitori dei protagonisti del trono classico, che avevano capito ci fosse maretta tra loro ma non si aspettavano un repentino addio. Raffaella non ha parlato specificatamente delle cause della rottura, ma ha parlato invece di momenti di bassi che hanno lasciato ferite profonde e indelebili. Che volesse in questo modo confermare i tradimenti del suo fidanzato? Del resto Brando è stato avvistato con altre donne e, anche se si è sempre difeso, molti hanno pensato che fosse stat infedele alla sua fidanzata. Nel frattempo, avendo appunto lasciato intendere senza mai dire palesemente, si è scatenato il gossip anche contro Scuotto che ha deciso di cogliere la palla al balzo e replicare su Instagram.

Uomini e Donne, Raffaella replica alle accuse dopo la rottura

Dopo la fine della sua relazione con Brando Ephrikian, che si è sfogato sui social parlando di un periodo terribile ma della voglia di guardare avanti per non fermarsi a riflettere sul suo dolore, Raffaella Scuotto è diventata bersaglio di gossip piuttosto maligno nei suoi confronti. Secondo molti, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe insistito con Brando dopo la loro prima rottura, solo per diventare un volto amato su Instagram e iniziare la carriera da influencer. Approfittando di una domanda diretta di una sua fan, proprio a proposito di queste voci da corridoio, Raffaella si è difesa sfogandosi:

“Io mi sento bene, di certo non saranno le cattiverie buttate al vento di chi non sa fatti accaduti nella mia relazione a portarmi a riflettere. Da quando sono esposta mi rendo conto di quanto l’interpretazione di ogni parola, comportamento o atteggiamento altrui sia soggettiva […] La vita fuori dai social è altro e non s’immagina quello che può succedere in una qualsiasi relazione a prescindere dal fatto che si parli di me, trovo ridicolo e imbarazzante il fatto che ci si ritenga liberi di infangare qualcuno a cuore così leggero”.

Insomma, Raffaella ha deciso di parlare chiaro e spiegare che non tutto quello che si è visto sui social è la verità, dato che i momenti no sono stati ovviamente risolti in privato ma non per questo non ci sono stati. Cosa ne pensate?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.