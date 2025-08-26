Uomini e Donne, protagonisti del Trono Over si incontrano per una vacanza insieme!

News VIP

Giada Rizzi, Marcello Messina, Alessio Pilli Stella altri protagonisti del Trono over di Uomini e Donne si incontrano in Salento, per una vacanza insieme.

Reunion di alcuni dei volti più amati del trono over di Uomini e Donne in Salento. Giada Rizzi, Alessio Pilli Stella, Marcello Messina poi Alessandro Rausa e Marco Antonio Alessio si incontrano per una vacanza insieme.

Uomini e Donne, Reunion del trono over in Salento

Poche ore e scopriremo le prime Anticipazioni della nuova stagione di Uomini e Donne, in onda dal 22 settembre 2025 su Canale 5 al consueto orario. Nel frattempo, alcuni volti noti del trono over del dating show di Maria De Filippi si incontrano in Salento, Puglia, per condividere insieme una breve vacanza ricca di gioia e momenti di divertimento. Ma di chi si tratta? Giada Rizzi e Marcello Messina, dopo che tra loro è tornato il sereno a seguito di una brutta crisi che li ha allontanati per diverse settimane, hanno raggiunto i loro ex colleghi e amici per vivere un’esperienza tra mare splendido, sole e buon cibo.

Con loro c’era Alessio Pilli Stella, che ha fatto una confessione sul suo passato sentimentale e un tradimento, uno dei cavalieri del trono over più chiacchierati. Alessio è tornato in studio questo anno, dopo la fine della sua love story con Claudia Lenti, ma non ha trovato la donna della sua vita, intraprendendo e poi chiudendo flirt di settimana in settimana. Oltre a loro c’era anche Alessandro Rausa, il cavaliere novantenne elegantissimo e sempre dolce, pupillo di Maria, che vive proprio in Puglia e che ha fatto da cicerone in questo caso. Infine nel gruppo appare anche un altro noto ex cavaliere, che molti sperano di vedere sul trono il prima possibile o in studio, nel parterre maschile, per correre a corteggiarlo. Ecco di chi si stratta.

Uomini e Donne, i protagonisti del trono over tutti insieme

Oltre a Giada Rizzi e Marcello Messina, tornati insieme più felici che mai dopo la brutta crisi che ha colpito la loro coppia, Alessio Pilli Stella e Alessandro Rausa, in Salento c’era anche un altro protagonista del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Marco Antonio Alessio, che fece girare la testa a più di una spettatrice due anni fa, durante la sua permanenza in studio. Il cavaliere ha intrapreso una relazione con Emanuela Malavisi, ma è naufragata tra un mare di polemiche.

Nessuno dei due ha fatto più ritorno a Uomini e Donne, anche se molte fan speravano di vedere ancora Marco Antonio e tante si sarebbero sbrigate anche a candidarsi come corteggiatrici se fosse tornato. Lui, tuttavia, sembra stia frequentando proprio una donna del Salento, dove lavora come guida turistica. Cosa ne pensate di questa Reunion a sorpresa?

