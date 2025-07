Uomini e Donne, procede a gonfie vele tra Giovanni e Francesca!

News VIP

Nonostante lo scetticismo generale dei fan di Uomini e Donne, tra Giovanni e Francesca procede tutto a gonfie vele.

Si sono formate diverse coppie durante l’ultima stagione televisiva di Uomini e Donne ma nessuno avrebbe scommesso su quella composta da Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. A dispetto della poca fiducia del pubblico, tuttavia, tra loro va tutto a gonfie vele.

Uomini e Donne, Giovanni e Francesca sempre più innamorati

È stata senza dubbio una stagione positiva per i protagonisti del trono over di Uomini e Donne, dal momento che si sono create tantissime coppie. Alcune sono scoppiate praticamente subito la scelta nello studio del dating show di Maria De Filippi, come nel caso di Margherita e Dennis, altre invece stanno attraversando una profonda crisi ma sembrano interessati a combattere per i loro sentimenti come Giuseppe e Rosanna, avvistati a Taormina mentre discutevano animatamente. Sembra che i due siciliani si siano presi una pausa di riflessione che sa di rottura, ma questa segnalazione conferma che non è ancora tutto perduto dato che entrambi sembrano pronti ad aggiustare la situazione.

Chi, invece, ha stupito tutto il pubblico del programma di Canale 5 vivendo una storia d’amore appassionata, sincera, con tanto di presentazioni in famiglia, sono Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano. Il cavaliere partenopeo si è comportato da latin lover durante la sua esperienza a Uomini e Donne, saltando da una conoscenza all’altra senza concludere mai nulla. Poco prima della fine della stagione televisiva, tuttavia, Giovanni è tornato da Francesca ammettendo che lei è stata l’unica ad avergli trasmesso qualcosa di profondo. Lei, inizialmente, non si è fidata poi però si è lasciata convincere ad uscire insieme e provare a frequentarsi seriamente e sembra che abbia fatto la scelta giusta, a dispetto delle convinzioni dei telespettatori.

Uomini e Donne, Giovanni e Francesca: love story perfetta

Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani hanno dimostrato a tutto il pubblico di Uomini e Donne, che non credeva nella loro storia d’amore, che si sbagliavano di grosso. La coppia del trono over del dating show di Maria De Filippi, infatti, è innamorata più che mai e trascorre quanto più tempo possibile insieme. Ce lo testimoniano le foto e i video pubblicati da entrambi su Instagram, in particolare da Giovanni che sembra avere una forte propensione per il mondo dei social.

Il cavaliere partenopeo ironizza spesso sulle critiche ricevute, in particolare quelle di chi crede che lui e Francesca si lasceranno prima di settembre per poter tornare a Uomini e Donne. La coppia è solida, Francesca ha conosciuto anche i figli di Giovanni con i quali trascorre molto tempo, e tutto sembra andare per il meglio. In barba alle malelingue!

