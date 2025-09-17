TGCom24
Uomini e Donne, polemiche per il ritorno in studio di Barbara De Santi!

Irene Sangermano

Barbara De Santi torna nello studio di Uomini e Donne e scoppia la polemiche tra il pubblico del dating show di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, polemiche per il ritorno in studio di Barbara De Santi!

Barbara De Santi torna nello studio di Uomini e Donne ma il pubblico del dating show di Maria De Filippi non apprezza. Secondo i fan del programma di Canale 5, infatti, non si dovrebbe dare spazio sempre agli stessi volti.

Uomini e Donne Anticipazioni: il ritorno di Barbara

Dopo aver concluso l’ultima stagione di Uomini e Donne nel migliore dei modi, lasciando il programma di Maria De Filippi al fianco di Ruggero D’Andrea, Barbara De Santi torna nello studio del dating show di Maria De Filippi ancora una volta. Nel corso dell’estate, infatti, Barbara si è presa cura della sorella dopo un grave incidente che l’ha coinvolta e, nello stesso periodo, ha messo fine alla sua relazione con Ruggero senza, tuttavia, mai commentare la sua decisione. Le Anticipazioni delle registrazioni ci hanno rivelato che Barbara e Ruggero si confronteranno in studio, con toni accesi soprattutto da parte della dama, la quale poi deciderà di rimanere ancora una volta nel programma di Canale 5 in cerca dell’amore.

Quando sono state diffuse le Anticipazioni, tuttavia, il pubblico non ha gradito questo ritorno trovando ingiusto il fatto che la presentatrice accolga sempre gli stessi volti dal programma, nonostante le molteplici occasioni che sono state concesse loro. In effetti Barbara, salvo per una pausa abbastanza lunga, è a Uomini e Donne da un decennio e ancora non ha trovato il suo lieto fine. Nello scontro con Ruggero poi si è notato come lui fosse ancora molto innamorato mentre lei semplicemente pronto a scaricarlo e fare polemica, dunque si insinua il dubbio che l’abbia lasciato solo per tornare davanti le telecamere.

Uomini e Donne, il pubblico contro Barbara De Santi

Il ritorno di Barbara De Santi a Uomini e Donne è stato accompagnato già dalle prime polemiche. Se non fosse abbastanza il dissenso generale da parte del pubblico che ha fatto notare come ci siano sempre gli stessi volti in studio, anno dopo anno, si aggiunge alla critica anche la confessione di un ex cavaliere sulla dama. Barbara, infatti, è accusata di aver avuto una liaison con Fabio Mantovani, ex marito di Isabella Ricci, mentre erano ancora sposati e lei si trovava per lavoro a Dubai.

Al momento nessun commento sulla vicenda, ma sicuramente le premesse non sono le migliori per De Santi, che è stata travolta dalle polemiche. È vero, certamente, che Barbara è una protagonista che fa discutere e che crea dinamiche in studio, quindi si comprende la scelta della redazione di rinnovarle l’invito a sedere nel parterre del trono over, ma è altresì vero che ormai ha perso di credibilità dopo l’ultima stagione.

