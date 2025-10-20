Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna si racconta: dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa

News VIP

L'ex dama di Uomini e Donne Pinuccia Della Giovanna tra nostalgia e musica: “Vorrei tornare in studio per cantare"

Tra i volti più iconici e amati del trono over di Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna resta una protagonista indimenticabile. Dolce, passionale e spesso al centro di momenti divertenti e teneri, l’ex dama è rimasta nel cuore del pubblico per la sua genuinità e per la sua storia con Alessandro Rausa, che fece sognare molti telespettatori. Oggi Pinuccia è tornata a parlare della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, durante una diretta Instagram con Fralof, svelando ricordi, emozioni e anche qualche desiderio futuro. Con la solita ironia e sincerità, ha raccontato che segue ancora con affetto il programma e che, nonostante non si veda più nel parterre, non ha mai smesso di provare un legame profondo con l’ambiente di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, “Mi piacerebbe conoscere Mario Lenti ma è troppo pesante"

La prima domanda è stata proprio sul possibile ritorno in trasmissione, e Pinuccia ha risposto con entusiasmo, confessando il suo sogno di tornare nello studio di Canale 5, ma questa volta per esibirsi come cantante:

“Uomini e Donne lo vedo sempre in televisione, mi piace, ho fatto la richiesta per andare a trovare Maria De Filippi e cantare, ho due canzoni belle e Maria è nel mio cuore.”

Una risposta dolcissima che mostra quanto Pinuccia sia rimasta legata alla conduttrice e al pubblico che l’ha tanto amata. Durante la diretta, l’ex dama ha anche rivelato se c’è qualcuno, tra i cavalieri attuali del programma, che le suscita curiosità. Con la sua solita schiettezza, ha risposto:

“Mi piacerebbe conoscere Mario Lenti, ma non so quanti anni ha. Però mi piace più andare a cantare che a partecipare, ci sono momenti che è troppo pesante per la mia età, è troppo noioso!”

Non poteva mancare un riferimento ad Alessandro Rausa, con cui Pinuccia ha condiviso una storia dolce e chiacchierata. L’ex dama ha raccontato di pensare ancora a lui con grande affetto:

“Alessandro è nel mio cuore, ogni tanto ci sentiamo, mi dispiace che a 95 anni non è più in grado come prima di farsi sentire, ma la vita è così. Mi piacerebbe mandargli un messaggio, ma non so se è capace di usare il telefonino come noi.”

Poi, con la voce rotta dalla tenerezza, gli ha dedicato un messaggio diretto e pieno d’amore:

“Ciao Alessandro, sono Pinuccia, un bacio da Vigevano che ti ricorda sempre con affetto. Sono contenta che hai trovato la compagna, ma nel mio cuore e nel tuo cuore c’è sempre Pinuccia. Un bel bacio!”

