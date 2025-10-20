TGCom24
Home | VIP | News | Uomini e Donne | Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna si racconta: dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
News VIP

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna si racconta: dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa

Anita Nurzia

L'ex dama di Uomini e Donne Pinuccia Della Giovanna tra nostalgia e musica: “Vorrei tornare in studio per cantare"

Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna si racconta: dal legame con Maria De Filippi al ricordo di Alessandro Rausa

Tra i volti più iconici e amati del trono over di Uomini e Donne, Pinuccia Della Giovanna resta una protagonista indimenticabile. Dolce, passionale e spesso al centro di momenti divertenti e teneri, l’ex dama è rimasta nel cuore del pubblico per la sua genuinità e per la sua storia con Alessandro Rausa, che fece sognare molti telespettatori. Oggi Pinuccia è tornata a parlare della sua esperienza nel dating show di Maria De Filippi, durante una diretta Instagram con Fralof, svelando ricordi, emozioni e anche qualche desiderio futuro. Con la solita ironia e sincerità, ha raccontato che segue ancora con affetto il programma e che, nonostante non si veda più nel parterre, non ha mai smesso di provare un legame profondo con l’ambiente di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, “Mi piacerebbe conoscere Mario Lenti ma è troppo pesante"

La prima domanda è stata proprio sul possibile ritorno in trasmissione, e Pinuccia ha risposto con entusiasmo, confessando il suo sogno di tornare nello studio di Canale 5, ma questa volta per esibirsi come cantante:

“Uomini e Donne lo vedo sempre in televisione, mi piace, ho fatto la richiesta per andare a trovare Maria De Filippi e cantare, ho due canzoni belle e Maria è nel mio cuore.”

Una risposta dolcissima che mostra quanto Pinuccia sia rimasta legata alla conduttrice e al pubblico che l’ha tanto amata. Durante la diretta, l’ex dama ha anche rivelato se c’è qualcuno, tra i cavalieri attuali del programma, che le suscita curiosità. Con la sua solita schiettezza, ha risposto:

“Mi piacerebbe conoscere Mario Lenti, ma non so quanti anni ha. Però mi piace più andare a cantare che a partecipare, ci sono momenti che è troppo pesante per la mia età, è troppo noioso!”

Non poteva mancare un riferimento ad Alessandro Rausa, con cui Pinuccia ha condiviso una storia dolce e chiacchierata. L’ex dama ha raccontato di pensare ancora a lui con grande affetto:

“Alessandro è nel mio cuore, ogni tanto ci sentiamo, mi dispiace che a 95 anni non è più in grado come prima di farsi sentire, ma la vita è così. Mi piacerebbe mandargli un messaggio, ma non so se è capace di usare il telefonino come noi.”

Poi, con la voce rotta dalla tenerezza, gli ha dedicato un messaggio diretto e pieno d’amore:

“Ciao Alessandro, sono Pinuccia, un bacio da Vigevano che ti ricorda sempre con affetto. Sono contenta che hai trovato la compagna, ma nel mio cuore e nel tuo cuore c’è sempre Pinuccia. Un bel bacio!”

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Uomini e Donne
Uomini e Donne
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a seminare di nuovo il terrore, nel suo mirino c'è Taylor!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila pronta a seminare di nuovo il terrore, nel suo mirino c'è Taylor!
Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 20 al 27 ottobre 2025: arriva il primo bacio per la tronista Cristiana
news VIP Uomini e Donne Anticipazioni puntate dal 20 al 27 ottobre 2025: arriva il primo bacio per la tronista Cristiana
Amici, Luk3: "La strada è ancora lunga. Devo ringraziare Anna Pettinelli perché..."
news VIP Amici, Luk3: "La strada è ancora lunga. Devo ringraziare Anna Pettinelli perché..."
Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle parole di Ciro Solimeno con una frecciatina
news VIP Uomini e Donne, Martina De Ioannon replica alle parole di Ciro Solimeno con una frecciatina
Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 20 ottobre 2025
Prix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025
anticipazioni TV Prix Italia 2025: Napoli, Capitale della Cultura e del Dialogo, ospita la Nuova Edizione dal 20 al 24 ottobre 2025
Uomini e Donne, Agnese De Pasquale replica alle critiche degli haters: "In dubbio la mia intelligenza solo perché..."
news VIP Uomini e Donne, Agnese De Pasquale replica alle critiche degli haters: "In dubbio la mia intelligenza solo perché..."
Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2025: Nunzio geloso, Rossella e Riccardo si riavvicinano!
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni 20 ottobre 2025: Nunzio geloso, Rossella e Riccardo si riavvicinano!
Scopri tutti i Gossip TV
Scopri tutte le Anticipazioni TV
Scopri tutte le News TV
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV