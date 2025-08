Uomini e Donne, parla Mario Cusitore: "Sono sicuro che io e Ida ci rivedremo!"

News VIP

L'ex cavaliere ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, Mario Cusitore, sui social, è tornato a parlare di Ida Platano.

Mario Cusitore, ex corteggiatore ed ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di rispondere alle curiosità dei tanti fan che lo seguono su Instagram, tornando a parlare della sua esperienza televisiva accanto a Ida Platano. Una conoscenza che, tra alti e bassi, segnalazioni di presunta infedeltà e momenti di confronto acceso, ha tenuto incollato il pubblico per mesi.

Uomini e Donne, Mario Cusitore: “Per me Ida rimane sempre speciale”

Tra le prime domande, c’è stata quella sul suo cambiamento dopo il percorso vissuto sotto i riflettori: "Cresciuto? Bhè, cambiato sicuramente. Le delusioni (e non amorose) ti cambiano sicuramente", ha ammesso Cusitore che poi è tornato a parlare a ruota libera dell'ex tronista e dama bresciana, Ida Platano.

Quando un follower gli ha chiesto se avrebbe accettato di corteggiare Ida di nuovo, Mario non ha esitato: "Sì!". E, alla curiosità su quale sarebbe stata la sua risposta se la tronista l’avesse scelto, ha replicato con ironia:

"Ma perché hai dubbi? Ovviamente il mio era un Sì!".

L’ex cavaliere ha anche fatto un mea culpa, ammettendo di non aver sempre gestito al meglio la situazione:

"Rispondo per correttezza: potevo gestire tutto in maniera diversa. Sì, ma a volte la verità è lì davanti ma è difficile credergli. Quindi sì, me ne pento! Cosa cambierei del mio percorso fatto con Ida? L’ultima settimana"è.

Inevitabile un riferimento agli opinionisti del programma, che in più occasioni avevano messo in dubbio la sua coerenza: "Loro fanno il loro lavoro. Non c’entrano nulla, anzi, a volte sono stati anche dalla mia parte", ha precisato.

Negli ultimi giorni molti fan hanno notato che Cusitore ha iniziato a seguire di nuovo Ida Platano sui social. A questo proposito, ha chiarito:

"Credo che non ci sia nulla di male nel farlo. Per me rimane SEMPRE speciale! E mi interessa se sta bene".

Infine, Mario ha lasciato una porta aperta per il futuro: "Sono sicuro che io e Ida ci rivedremo!".

Di recente, intervistato da Lorenzo Pugnaoloni, l'ex corteggiatore di Ida ha ripercorso la sua esperienza a Uomini e Donne, soffermandosi sul suo percorso televisivo.L'ex cavaliere ha spiegato di essere single, precisando che quando era nel programma arrivavano molte segnalazioni, mentre ora non accade più nulla e sta dedicando il suo tempo a se stesso e al lavoro. Ha raccontato anche di non essere stato più ricontattato dalla redazione e, con ironia, ha ricordato un messaggio inviato al suo redattore in cui sosteneva che, dopo la sua uscita, erano arrivate ragazze più belle. Il 45 enne campano, non ha eslcuso un ritorno a Uomini e Donne, ma con un approccio diverso, con l’obiettivo di conoscere davvero qualcuno di valido e non per “riscaldare la sedia”.

