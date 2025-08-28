TGCom24
Uomini e Donne, parla l'ex corteggiatrice e scelta di Federico Mastrostefano: "I suoi teatrini li conosco bene"

Lo sfogo di Pamela Compagnucci con cui Federico Mastrostefano concluse il suo trono a Uomini e Donne nel 2009.

Era il 2009 quando Pamela Compagnucci diventò la scelta di Federico Mastrostefano a Uomini e Donne. Un trono che i fan storici del dating show non hanno mai dimenticato, ricco di colpi di scena e momenti esilaranti. Alla fine del percorso, Federico si trovò davanti a due corteggiatrici: Eliana Michelazzo – diventata poi nota per lo scandalo legato al presunto “Mark Caltagirone” di Pamela Prati – e Pamela Compagnucci. La sua scelta ricadde proprio su quest’ultima, ma la storia d’amore naufragò poco dopo. Il colpo di scena avvenne quando Federico, durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, lasciò Pamela in diretta per poi scoprire che era diventata concorrente del reality.

Uomini e Donne, Pamela Compagnucci ricorda il suo ex trono: “Federico Mastrostefano? Cerca solo visibilità”

A distanza di anni, Federico Mastrostefano è tornato a Uomini e Donne come cavaliere del trono over. Una notizia che è arrivata anche alle orecchie di Pamela, che a Biccy ha commentato senza peli sulla lingua:

“Non ho molto da dire, sinceramente. Ognuno fa le proprie scelte. Se ha sentito il bisogno di tornare, evidentemente qualcosa da risolvere c’è ancora, o magari cerca visibilità. Non mi riguarda.”

Sui rapporti mantenuti con Federico negli anni, Pamela ha chiarito:

“Abbiamo mantenuto un rapporto educato, questo sì. Buoni rapporti è un’espressione che lascia spazio all’interpretazione. Diciamo che non ci siamo fatti la guerra, ma nemmeno le confidenze.”

Quando le viene chiesto se le piacerebbe rimettere piede a Uomini e Donne, la Compagnucci non chiude la porta, anzi:

“Uomini e Donne fa parte del mio passato e ho dei bellissimi ricordi. Un ritorno nel passato? Perché no! Mi piacerebbe ma non escludo nulla. Se ci fosse l’opportunità di tornare in un contesto televisivo, con un ruolo più analitico e diretto… perché no? Tutto può succedere. Mi piacerebbe portare una voce femminile lucida e fuori dalle dinamiche scontate. Ovviamente vicino alla mia adorata Tina. Vorrei dire anche che credo molto nel programma e ci ho sempre creduto. Io all’interno di quel programma mi sono innamorata, ma non credo nella buona fede di Federico.”

Sul ritorno di Mastrostefano nel dating show di Canale 5 si è espressa (negativamente) anche un'altra ex fidanzata che per ora ha scelto l'anonimato.

