Uomini e Donne, parla l’ex cavaliere Ernesto Russo: "Ho detto no al Grande Fratello"

News VIP

Ernesto Russo, ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, ha raccontato a Più Donna come è cambiata la sua vita dopo l’esperienza televisiva a Uomini e Donne.

Un volto conosciuto del parterre di torna a farsi sentire. Ernesto Russo, ex cavaliere del dating show di Maria De Filippi, ha raccontato a Fralof per Più Donna come è cambiata la sua vita dopo l’esperienza televisiva Uomini e Donne, tra lavoro, amore e nuove sfide personali.

Uomini e Donne, Ernesto Russo, tra cinema e TV: la proposta al GF rifiutata

“Sto bene, sono impegnato con nuovi progetti lavorativi – spiega Ernesto – sempre legati al mondo della cucina. In particolare mi sto dedicando a un Aperi-fish. Ormai mi divido tra lavoro e amore: i miei figli, Yari e Guendalina, che sono la mia vita, e Marta, la mia fidanzata. Si corre sempre, ma la cosa importante è non farlo da soli. Avere persone accanto che ti riempiono d’amore è un pieno di energia per l’umore e la felicità”.

Negli ultimi tempi, i suoi fan hanno notato un calo di attività sui social, ma il motivo è presto detto:

“È vero, mi sto curando e devo fare attenzione con l’alimentazione. Lo considero un percorso, anche se si tratta di una patologia vera e propria che va tenuta sotto controllo con movimento, dieta e medicinali. Non è grave, ma se trascurata può diventare dannosa. Io sto bene, almeno mi sento bene, ma è un impegno quotidiano che richiede attenzione”.

Nonostante le cure, Ernesto non si è del tutto allontanato dal mondo dello spettacolo:

“Ho preso parte a un cortometraggio con una regista inglese, una breve produzione che affronta il tema del furto di identità online. Tra qualche mese saprò dirvi su quale piattaforma sarà visibile. È in lingua inglese, quindi si troverà sicuramente in rete”.

Poi arriva la rivelazione inaspettata:

“In questi mesi ho ricevuto una proposta per partecipare al Grande Fratello. Erano interessati al mio personaggio, ma ho rifiutato. Mi sto curando e non mi sembra il caso di farmi iniezioni di insulina in diretta tv. Mi è dispiaciuto dire di no, perché mi sarebbe piaciuto calpestare lo stesso suolo dove Pietro Taricone aveva costruito la capanna. Non me ne voglia Cristina (Plevani, ndr), anzi la stimo e la saluto con affetto. Forse la cosa che più mi avrebbe intrigato sarebbe stata evadere dalla casa”.

In chiusura, Ernesto lancia un messaggio positivo:

“Qualunque siano le difficoltà, affrontarle è un atto dovuto, un esempio per i nostri figli, per noi stessi e per le persone che amiamo. Avere un nido sicuro, un affetto, un abbraccio dalla donna che ami: questo è il miglior Oscar che la vita può donarti”.

Infine, un pensiero alla trasmissione che lo ha reso popolare:

“Vorrei mandare un affettuoso augurio alla famiglia di Uomini e Donne. Mi piacerebbe rivedere il mio amico Cusitore. Nel programma mi manca lo smart gate. Un caloroso abbraccio alla regina della tv, Maria, alla redazione, alla produzione, agli opinionisti, alle truccatrici Beatrice e Silvia… e persino al parcheggiatore. Come diceva Totò: meglio abbondare che crepare nell’avarizia”.

Uomini e Donne, chi è l'ex cavaliere e corteggiatore, Ernesto Russo

Ernesto Russo è stato, senza dubbio, uno dei protagonisti più chiacchierati delle ultime edizioni di Uomini e Donne. Il 47enne originario di Sabaudia aveva fatto il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi con un obiettivo ben preciso: corteggiare Ida Platano, una delle dame storiche più amate e discusse del programma.

Dopo le prime esterne, la conoscenza tra i due sembrava promettente, ma non ha tardato a mostrare le sue fragilità. Ernesto, infatti, ha preferito interrompere la frequentazione con Ida, dichiarando di non vedere i presupposti per costruire qualcosa di duraturo.

Archiviata questa parentesi, il cavaliere ha deciso comunque di restare nel parterre del Trono Over, pronto a rimettersi in gioco. La sua permanenza, però, non è stata priva di polemiche. Nel corso delle puntate, infatti, sono emerse alcune segnalazioni secondo cui Ernesto avrebbe intrattenuto frequentazioni al di fuori del programma, comportamento che da sempre Maria De Filippi e la redazione condannano per tutelare la trasparenza del format. A quel punto, la conduttrice è stata chiara: davanti alle accuse e alle incongruenze, ha invitato il cavaliere a lasciare lo studio. Una decisione che ha segnato la fine della sua esperienza a Uomini e Donne, nonostante Ernesto fosse riuscito a conquistare, nel bene e nel male, l’attenzione del pubblico e degli opinionisti.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.