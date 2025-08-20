Uomini e Donne, parla Gloria Nicoletti: "Il mio primo amore mi ha tradita con la mia migliore amica"

News VIP

La dama romana del trono over di Uomini e Donne, Gloria Nicoletti, si è raccontata a cuore aperto alla rivista dedicata al programma.

Gloria Nicoletti è una delle dame più amate del parterre del trono over di Uomini e Donne. Tornata protagonista nella stagione 2024/2025 del programma di Maria De Filippi, Gloria ha saputo conquistare il pubblico con il suo fascino e la sua sincerità. Nata a Roma, 44 anni, madre di Paola – con la quale ha un rapporto splendido – oggi si racconta senza filtri, affrontando un tema che segna molte vite: il tradimento.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti si racconta: "Il tradimento? Ti cambia per sempre"

Un ricordo doloroso che ancora la accompagna risale alla sua adolescenza.

"Avevo 16 anni – racconta – frequentavo un corso di judo insieme a quella che consideravo la mia migliore amica. Ci eravamo prese entrambe una cotta per lo stesso ragazzo, ma lui sembrava preferire me, così siamo diventati una coppia. Lei era tranquilla, quasi felice per me… o almeno così sembrava".

Ma dietro le apparenze si nascondeva una verità amara:

"Ho scoperto che, nei week-end in cui ero fuori Roma, loro non solo si allenavano insieme – cosa che sapevo – ma si erano anche baciati. Alla fine è stato lui a lasciarmi. Per me, che vivevo il mio primo amore, è stato un dolore enorme. Da quel momento ho iniziato a fidarmi poco delle persone, sia in amore che in amicizia"

Ma Gloria non nasconde neppure di aver tradito a sua volta.

"Sì, mi è capitato. Stavo con una persona da sei mesi, ma il rapporto non funzionava. Una sera, a un evento, ho incontrato quello che poi è diventato mio marito, oggi ex. È stato un colpo di fulmine, travolgente. Pensare che anche lui era fidanzato. In pochi mesi ci siamo sposati e io sono rimasta incinta"

Una storia che l’ha segnata e che oggi le permette di riflettere con lucidità:

"Se tradisci, non ami più davvero. Molti amici mi hanno confidato di aver tradito pur dichiarandosi ancora innamorati, ma questa giustificazione non mi convince"

E sul perdono, Gloria è molto chiara:

"In amicizia mi è capitato di farlo, ma in amore no. Non riuscirei mai a passare sopra a un tradimento, continuerei a pensarci e la fiducia sarebbe compromessa. E senza fiducia non c’è stabilità di coppia!

E se fosse lei a tradire?

"Forse riuscirei a perdonarmi, ma il problema sarebbe dall’altra parte. Se inizio a guardarmi intorno significa che qualcosa non va. Di solito, preferisco chiudere prima di ferire"

Quando amici le confidano di aver tradito, Gloria non ha dubbi:

Dico loro quello che dico a me stessa: se tradisci, non ami più. Capisco che non sia facile lasciare qualcuno per paura di farlo soffrire, ma rimanere insieme tra bugie è molto più doloroso"

E se fosse lei a scoprire un tradimento?

"Non lo direi direttamente, ma cercherei di aprire gli occhi alla persona coinvolta. Ci si deve rendere conto da soli, perché certe verità sono difficili da accettare se non sei pronto"

